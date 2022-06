Måtte rømme soverommet og støyen fra Lervig Local

Umiddelbart etter at puben Lervig Local åpnet dørene i august 2020 startet plagene for naboene i etasjen over. Soverom måtte rømmes, og det hørtes fylleskrik og støy til langt på natt.

Advokat Ine Knutsen Stenevik viser hvordan vinduene kan åpnes og lukkes i glassverandaen, som omtales som oransjeriet. – Dette området var vist med to parasoller i salgskatalogen, sier hun. Tingrettsdommer Tom Fr. Vold til venstre. Til høyre beboerne Birte Helgø og Kari Helen Tollefsen.

Tor Dagfinn Dommersnes Journalist

Urinering

Forsøpling ute

Fylleskriking seint på kveld både hverdag og helg

Støyende musikk

Oppkast utenfor

Ubehagelig stirring fra pubgjestene direkte inn på privat balkong

Røyklukt

Roping i mikrofon

Dette er noen av plagene og ulempene som naboene til Lervig Local har opplevd.

Fra leilighetene sine fikk beboerne vise hvor de mener lyden kommer fra. Uteserveringen ses i front. For å komme dit fra baren i nabobygget, må man gå ned rampen eller trappen under leilighetene. Det gir ekstra støy, mener beboerne.

Det har vært så ille at enkelte beboere har fått sterkt forringet livskvalitet. Soverommene er vendt i samme retning som puben, og beboerne måtte noen ganger bruke andre rom for å få sove.

«Helseskadelig»

En av beboerne måtte gå til fastlegen på grunn av søvnmangel, stress og hjertebank. Hun hadde konstant vondt i brystet og gruet seg til kvelden og bråket hun visste ville komme. Fastlegen sendte en bekymringsmelding til huseierne i Base Gruppen med beskrivelse av de uholdbare boforholdene på grunn av puben, og innholdet ble lest opp i Sør-Rogaland tingrett mandag.

De tre saksøkerne, som bor i leiligheter like over Lervig Local, krever nå at puben skal stenge klokka 22 hver kveld, at en glassveranda skal rives og at uteserveringen maksimalt skal ha 16 plasser – mot rundt 60 i dag. Hvis de ikke får gjennomslag for disse kravene, ønsker de prisavslag på sine leiligheter.

Retten var mandag befaring på uteserveringen, inne i Lervig Local og inni de aktuelle leilighetene i Ledaal Park Alexander. Uteserveringen ses i bakgrunnen.

Krevde avslag

De har tidligere krevd 15 prosent prisavslag, men dette er avvist av Base. En av de aktuelle leilighetene ble kjøpt for 12,2 millioner kroner, så kravet var 1,83 millioner kroner i avslag.

Saksøkte, Base Gruppen der Alfred Ydstebø er hovedeier, tilbød tidligere å kjøpe tilbake leilighetene til klagerne. En beboer, som opprinnelig var blant klagerne, takket ja til dette tilbudet og har flyttet.

De tre gjenværende saksøkerne er parene Birte Helgø og Patrick Josef Marie Decosemaeker og Kari Helen Tollefsen og Terje Wiig. Det tredje paret er Marlén Jünge og Ulrik Jünge.

Mange klager

Det var advokat Ine Knutsen Stenevik i Haver Advokatfirma som forklarte Sør-Rogaland tingrett hvordan de tre saksøkerne opplever situasjonen. Hun kunne dokumentere en lang rekke episoder med bråk om kveldene. En av saksøkerne har ført en logg med dato og klokkeslett, og mye av bråket skjedde seint på kveld.

Advokaten leste også opp fra en rekke e-poster og meldinger mellom beboerne og representanter for Lervig Local og huseier Base Gruppen. Hun mente at Base Gruppen ikke har tatt klagene på alvor.

– Det er riktignok gjennomført enkelte tiltak for å bedre situasjonen, men det er på langt nær tilstrekkelige, sa advokat Knutsen Stenevik.

«Ingen visste om pub»

Hun gikk også nøye gjennom salgsoppgavene for Ledaal Park Alexander. Der står det ifølge henne ingenting om at det skulle etableres en pub for 300 gjester og med omfattende uteservering.

– Ingen visste noe om en pub i første etasje. Det som flere ganger nevnes er bakeriet Kanelsnurren. I prospektet er det tegnet inn to små parasoller utenfor bygningen, og det skrives om et herskapelig og stille område i byens beste strøk. Det er dette mine klienter ønsker seg, det var dette de i sin tid kjøpte, og det er dette de vil tilbake til.

Hvor går grensen?

Advokat Fredrik Grisholt i Wikborg Rein representerer utbyggerne Base i retten, og han mente at konflikten dreier seg om én ting, og det er sjenanse som følge av støy.

– Vi ser at det i hovedsak er én familie som har klaget på støyen fra Lervig Local. Og det er grunn til å stille spørsmål ved om hvor grensen for støy egentlig går. I dette tilfellet er det tydelig hvor grensen går for dem. De vil ikke høre noe som helst av musikken. «Grensen er at vi ikke skal høre musikken». Men det er ikke riktig rettslig standard for støy, sa Grisholt. Han stilte spørsmålet om klageren er spesielt lydsensitiv.

Under en støymåling kunne andre i rommet ikke høre noen musikk, men det kunne beboeren som nå er blant klagerne, opplyste advokaten.

Hva visste de?

Advokatene til utbyggerne gikk også gjennom hva beboerne visste før de kjøpte leilighetene.

– Alle visste at det skulle være næringsvirksomhet i første etasje, og de visste at restauranten Matmagasinet holdt til i nabobygget, også med uteservering, sa Gisholt.

Matmagasinet åpnet i 2017, altså året før ombyggingen av Ledaal Park Alexander ble påbegynt.

Grisholt understrekte også at utbyggerne har gjennomført flere tiltak for å bedre støyforhold og andre ulemper.

Ingen klaget

En artikkel i Aftenbladet i februar 2019 ble trukket fram av begge partenes advokater. Artikkelen omtaler for første gang planene til Lervig om å åpne et blendery og besøkssenter i første etasje i den gamle Hermetikkfagskolen.

Advokat Kamilla Hope Kleppenes fra Wikborg Rein argumenterte også på vegne av Base Gruppen og hun sa at denne artikkelen viser at utbyggeren ikke holdt skjult hva som skulle komme i første etasje. Hun var opptatt av at ingen av beboerne klaget verken på at det skulle være næringsvirksomhet i første etasje, eller at det var bygget en glassveranda da de overtok sine leiligheter.

Saksøkte sine advokater påpekte at beboerne ikke hadde tatt imot tilbudet om utkjøp av leilighetene, og at de heller ikke ønsket individuelle samtaler med utbygger for å prøve å bedre situasjonen for dem.

– Det var ikke helt bra i begynnelsen, men nå er forholdene helt ok, sa utbygger Alfred Ydstebø i tingretten. Han har tilbudt å kjøpe tilbake leilighetene, men saksøkerne vil ikke selge.

Veldig kjedelig

Alfred Ydstebø var blant vitnene som er innkalt til rettssaken.

– Ja, jeg synes det er veldig kjedelig at vi står her i dag, sier Ydstebø til Aftenbladet. – Vi har overlevert rundt 300 leiligheter til beboere de siste årene, og vi har bare fem-seks klagesaker, og fire av dem er her.

Ydstebø erkjenner at det var litt kaos da Lervig Local åpnet døren ei august 2020, at det kom for mange folk samtidig og at det var for lange køer og for mye støy.

– Men alt dette har vi ordnet opp i nå. Under støymålingen hørte ingen andre enn denne ene beboeren noen lyd. Og utvendig har vi flyttet uteserveringen og røykeområdet vekk fra leilighetene. Alt i alt er det helt ok nå.

Vurderte butikk

Da Ydstebø vitnet i rettssalen sa han at de hadde vurdert både dagligvarebutikk og treningssenter i første etasje. Og Base hadde tjent mest på å bygge leiligheter også i første etasje.

– Men for kommunen var det veldig viktig å få næringslokaler og ikke leiligheter i første etasje, sånn at ikke den flotte parken skulle bli «privatisert». Det er fordeler og ulemper med alle typer næring. Vi ville ikke ha masse biltrafikk, noe en matvarebutikk hadde skapt. Selv bor jeg i 6. etasje i et bygg med treningssenter, og av og til dundrer det vekter i gulvet seint på kvelden. Det er noe jeg må tåle som valgte å bosette meg der, sa Alfred Ydstebø.