Norwegian kan bli kjøpt opp av British Airways-eier

Hensikten med budet skal være å styrke British Airways i kampen mot lavprisselskapene, ifølge nyhetsbyåret Bloomberg.

Etter en oppgang på 25 prosent da nyheten ble kjent, stanset Oslo Børs handelen med aksjen i 35 minutter før den ble gjenåpnet.

Etter gjenåpningen hoppet aksjen til rundt 250 kroner pr stykk, og er i skrivende stund 36 prosent over gårsdagens sluttkurs. Det verdsetter Norwegian til omtrent 9,5 milliarder kroner.

Tidligere Skagen Fondene-forvalter, og nå Norwegian-investor Kristoffer Stensrud, mener et bud på det dobbelte av denne kursen bør være mulig.

– I ettertid fremstår alt dette som svært logisk. Det blir interessant å se verdsettelsen. En kurs på 460 til 500 kroner burde være realistisk, skriver Stensrud i en tekstmelding til Aftenposten.

– Hvor mange aksjer eier du nå?

– For få, svarer Stensrud, som opplyser at han ikke er overrasket over budet.

– Kjos gnir seg i hendene

Aksjeanalytiker Jo Erlend Korsvold i SEB opplyser at han før denne hendelsen hadde et kursmål på 220 kroner for Norwegian-aksjen.

– Vi var positive til aksjen før dette, vi. Nå er aksjen opp 40 prosent, og gjennom målet vårt. At en industriaktør sier de vil by på hele selskapet sier at det er attraktivt, at det var for lavt priset, og at det er verdier og langsiktig inntjeningspotensialet i Norwegian. Det har også vært vårt syn, sier Korsvold.

– Det har vært for mye kortsiktig fokus på risikoen i Norwegian, og for lite fokus på langsiktig inntjening og de underliggende verdiene i selskapet, sier han.

– Stensrud håper på 460 til 500 kroner?

– Han snakker nok for sin egen bok, noe som ikke er et ukjent fenomen blant investorer. Det høres ut som en veldig saftig premie.

– Hva tror du Bjørn Kjos tenker om aksjekursen, slik den er nå?

– Jeg tror Kjos gnir seg i hendene. Jeg vet ikke hvor hans terskel for å selge ligger, men sist kjøpte han aksjer på 220 kroner fordi han mente aksjen var underpriset. Det kan jo være en indikasjon på at han mener selskapet er verdt vesentlig mer enn det. Men hvor hans magiske beløp er, vet jeg like lite om som deg, sier Korsvold.

IAG bekrefter interessen

– IAG anser Norwegian som en attraktiv investering og har kjøpt 4,61 prosent av flyselskapet. Denne investeringen er gjort for å starte samtaler med Norwegian, inkludert muligheten til å komme med et bud om å kjøpe hele selskapet, skriver IAG i en kort pressemelding.

Selskapet presiserer at ingen slike samtaler har funnet sted ennå, og at det ikke er tatt noen beslutning om å legge inn bud. Det er heller ikke sikkert et bud vil komme, skriver selskapet.

Utsatt for omfattende shorthandel

Norwegian-aksjen har de siste to årene falt jevnt og trutt fra rekordhøye nivåer rundt 360 kroner til bunnkurs på 165 kroner i slutten av mars.

Mange investorer har lånt aksjer for å drive såkalt short-handel med Norwegian. Det vil si at de satser penger på at aksjen skal falle, og får gevinst hvis det skjer.

Økende shorthandel vil påvirke en aksje negativt, akkurat som økt interesse for å kjøpe en aksje sender den oppover.

Ifølge blant andre E24.no har blant annet George Soros tidligere tjent store penger på å shorte Norwegian-aksjen. De som har lånt aksjer for shorthandel de siste ukene har imidlertid fått seg en kostbar smell idag, med denne oppgangen.

– Bekrefter potensialet

– Norwegian er akkurat blitt gjort kjent med at IAG har kjøpt 4,61 prosent av aksjene i Norwegian Air Shuttle ASA. Norwegian hadde ingen kjennskap til dette kjøpet før det ble meldt i mediene torsdag formiddag. Norwegian har ikke vært i noen samtaler eller dialog med IAG om dette. Norwegian tror at IAGs interesse i selskapet bekrefter bærekraften og potensialet i vår forretningsmodell og globale vekst, skriver Norwegian i en børsmelding.

SAS-aksjen klatret rundt 9 prosent etter at Bloomberg-saken ble publisert.

Eier direkte konkurrenter til Norwegian

International Airlines Group (IAG) eier blant annet spanske Iberia, British Airways, spanske Vueling og irske Aer Lingus. I tillegg har IAG nylig startet opp flyselskapet Level, et lavpriskonsept for transatlantiske ruter basert på Iberias fly og besetning.

Dermed er Norwegian, med både europeiske og interkontinentale ruter fra blant annet Spania og Storbritannia, blitt en direkte konkurrent til alle IAGs flyselskaper.

Bjørn Kjos er, via holdingselskapet HBK Holding AS, største eier i Norwegian.

Qatar Airways er, med 20 prosent av aksjene, den største eieren i IAG.