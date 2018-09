Kraftig abonnementsøkning i Aftenbladet

Utviklingen viser en kraftig økning i antall abonnenter for Aftenbladet de siste årene. Opplagstallene som ble offentliggjort tirsdag viser 62.143 abonnenter. I 2017 var tallet 56.590, mens 2016-tallene var 55.450 abonnenter.

– Dette er svært gledelig og gir oss tro på framtiden for vesentlig journalistikk. Vi lever i en tid der kravet til faktabasert, redaktørstyrt journalistikk er større enn noen gang. Vi blir utfordret av ulike medier, plattformer og av alle ting presidenten i USA , men tallene viser at det er et behov for å orientere seg i dette vanskelige landskapet ved hjelp av oss. Vi skal gjøre verden litt mindre og Rogaland litt større, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Gravesaker og løpende nyheter

– Et godt eksempel på dette i saker vi har publisert det siste året, er blant annet sakene om den mystiske organisasjon GNRD med utgangspunkt i Hillevåg og på Gausel, historien om Goliat-skandalen og løpende nyhetssaker som bomringene, sier Gundersen.

Fredrik Refvem

– Vi kan måle alle abonnementssalg, og vi ser at leserne er interessert i et bredt spekter av nyheter i tillegg til de store prosjektene våre, sier Carl Gunnar Gundersen.

Fredrik Refvem

Målet nå er å slå det høyeste antall abonnenter avisen noensinne har hatt, 65.196 i løpet av 2019.

– Vi er kjempefornøyde med veksten. Jeg tror abonnentene kommer til oss fordi vi har et meget godt digitalt tilbud. Folk vil vite hva som skjer og kommer til den beste leverandøren av nyheter i regionen, sier markedssjef Tor Anders Voldsund i Aftenbladet.

Kristian Jacobsen

Vekst i andre Schibsted-aviser

Også andre aviser opplever kraftig vekst i opplaget. Aftenposten går fram 14,5 prosent, til 256.708 abonnenter. Bergens Tidende fram 15,2 prosent til 81.164 abonnenter. Fædrelandsvennen fram 12,7 prosent til 36.840 abonnenter.