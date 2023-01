Trump-organisasjonen får nær 16 millioner i bot for skattelovbrudd

Selskapet ble i desember funnet skyldig i skattesvindel.

Trump-organisasjonen er i en domstol i New York ilagt 1,6 millioner dollar i bot for skattelovbrudd.

Selskapet ble i desember funnet skyldig i skattesvindel for å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet. Donald Trump varslet da anke.

Summen tilsvarer omkring 16 millioner kroner.

Advokat Alvin Bragg sier selskapene lenge har sluppet unna en ordning som «belønnet toppledere med overdådige frynsegoder og kompensasjoner, mens de med vilje unnlot å informere om det til skattemyndighetene», ifølge CNBC.

Selskapets tidligere finansdirektør Allen Weisselberg ble tidligere denne uken dømt til fem måneders fengsel for skatteunndragelse.

Weisselbergs forsvarer forsøkte tirsdag å be dommeren om en mildere straff, ifølge New York Times.

– Hver måned utgjør stor forskjell når du er 75 år gammel. Han har allerede blitt straffet gjennom den skammen han har brakt ikke bare på seg selv, men også på hans kone, sine to sønner og hans fire barnebarn.

Dommeren Juan Merchan viste derimot ingen nåde og avviste forespørselen, ifølge avisen.

– Det var drevet utelukkende av grådighet, enkelt og greit, sa Merchan, ifølge New York Times.