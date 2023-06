Alfie Haaland flytter til Sveits

Alfie Haaland (50) har pakket kofferten og flyttet til Andermatt i Sveits.

Alfie Haaland feirer Manchester Citys Premier League-tittel med sønnen Erling Braut Haaland 21. mai.

Alfie er far til fotballstjernen Erling Braut Haaland (22).

Ifølge folkeregisteret flyttet han til Andermatt den 5. mai i år, og tar dermed følge med Kjell Inge Røkke og en rekke andre norske rikinger som har utvandret til Sveits, som svært ofte omtales som et skatteparadis.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

I 2021 sto Alfie Haaland oppført med en formue på 36 millioner kroner og en inntekt på 5,9 millioner kroner.

Han betalte 2,2 millioner kroner i skatt det året.

E24 har ikke lykkes med å få kontakt med Alfie Haaland eller Egil Østenstad, som er styreleder i det investorstyrte selskapet til Haaland.

HET: Erling Braut Haaland er en av fotballverdens aller heteste spillere.

Kanonår

Haaland junior vant nylig Premier League-gull med Manchester City, og skal etter alle solemerker spille Champions League-finale om en drøy uke. Manchester City møter også byrival Manchester United i finalen i FA-cupen kommende lørdag.

Han har hatt en eventyrlig Premier League-sesong. I tillegg til å vinne tittelen har han skåret 36 mål – mer enn noen andre spillere har gjort i løpet av én sesong siden Premier League ble etablert i 1992.

Alfie Haaland flytter fra landet, men i stedet for å reise etter sønnen til England, reiser han til Sveits.

På toppliste

Alfie, som selv var profesjonell fotballspiller, har en viktig rolle i sønnens fotballsatsing.

Den eventyrlige suksessen på fotballbanen har gitt klirr i lommeboken til Haaland junior.

Ifølge Forbes tjener Erling Braut Haaland nå 52 millioner dollar i året (drøyt 550 millioner kroner).

Av disse mener Forbes at 430 millioner kroner er lønn fra Manchester City, mens 130 millioner er «off field» – altså for det meste egne sponsorinntekter. Magasinet oppgir ikke hvor de har disse tallene fra.

Braut Haaland er på plass nummer fire, over Forbes’ liste over de best betalte idrettsutøverne under 25.

Alfie Haaland følger eiendomsmilliardær Kjartan Aas, som i fjor flyttet til Andermatt i Sveits. Her er Aas på sykkeltur i fjellandskapet.

Selskap i Luxembourg

Nylig ble det kjent at teamet rundt Erling Braut Haaland har opprettet et investeringsselskap i Luxembourg.

Pappa Alfie og den tidligere England-proffen Egil Østenstad sitter i styret for et nytt investeringsselskap, som heter Pillage 3 AS.

Det ble stiftet 20. februar i år og ble nylig registrert i Brønnøysundregistrene.

Styremedlem og kontaktperson Egil Østenstad ønsket ikke å si noe om hva det nyetablerte selskapet skal gjøre.

LANDSLAGET: Erling Braut Haaland er Norges desidert største fotballstjerne.

Det norske ordet for «pillage» er «plyndring», altså det de norske vikingene bedrev i England mer enn 1000 år før Haaland herjet på en annen arena på øyriket.

«Selskapets virksomhet er kjøp, salg og investeringer i aksjer, verdipapirfond, obligasjoner og andre former for finansielle instrumenter», heter det i selskapets vedtekter.

Investor-kompiser

Haaland senior er selv investor, og har selskapet Sapiens Eiendom og Tyrannus AS i sin portefølje.

Han fikk mye oppmerksomhet da han ble filmet sammen med investorkompisene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen på tribunen da Manchester City spilte mot Real Madrid i semifinalen i Champions League.

Kompisgjengen ble da etter hvert geleidet vekk fra tribunen, fordi det ble høy temperatur mellom investorklikken og fansen.

Haaland har en eierpost blant annet i Fredlys Hunter.

I 2021 hadde Tyrannus negativt driftsresultat. Sapiens derimot hadde solide inntekter på over 15 millioner. Året før hanket Aset inn over 54 millioner.

Andermatt i Sveits er kjent for fjell og skikjøring.

Nordmenn til Andermatt

Andermatt er en liten alpelandsby i kantonen Uri, en halvannen time unna Lugano. Fjellstedet har blitt en by for norske rikinger, skal vi tro det sveitsiske eiendomsselskapet Andermatt Swiss Alps AG. For ett år siden startet selskapet å annonsere leiligheter mot nordmenn på Finn.no.

Siden midten av fjoråret har interessen økt, og i mars besøkte eiendomsselskapet Norge for å komme i kontakt med potensielle kunder og partnere.

– Interessen er økende, sa kommunikasjonssjef Stefan Kern til E24 i mars.