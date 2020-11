Årets julehandel kan slå alle rekorder

Landets julenisser går trolig travle tider i møte. Det kan bli rekordmange pakker under norske juletrær i år, tror Virke.

Årets jul kan bli historisk, med en julehandel som slår alle rekorder, spår Virke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Årets julehandelsprognose, som er utført av Kvarud Analyse på oppdrag for Virke, anslår at nordmenn kommer til å handle for 57 milliarder kroner i november og 63 milliarder i desember. Det tilsvarer en økning på 10,5 prosent fra i fjor.

I snitt vil hver og en bruke 11.760 kroner på julehandelen i år, over 1.100 kroner mer enn i fjor.

– Dette er annerledesåret, og julehandelen er intet unntak, slår direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke handel fast.

Pandemi og stengte grenser

For det er koronapandemien og stengte grenser som trolig vil føre til at kortleserne går varme i norsk butikker. På grunn av pandemien vil nordmenn bruke om lag 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember enn i samme periode i fjor. Dette er penger som i år i stor grad vil bli brukt på varer, tror analytikerne.

I tillegg fører stengte grenser til at om lag 3 milliarder kroner som normalt brukes på mat og drikke over grensa, vil bli lagt igjen i Norge.

– En god julehandel er derfor viktig for norsk økonomi, og i år kan det redde mange av virksomhetene som sliter, mener Virke.

Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordret tirsdag folk til å starte julehandelen tidlig og slik unngå for store ansamlinger i butikkene.

Noen vil slite

Men ikke alle handelsfolk kan gni seg i hendene. Vinnerne i årets julehandel vil i stor grad være de samme som har gjort det bra tidligere i år også, som mat og drikke, elektronikk, lavprisbutikker og netthandel.

– Det er store forskjeller på tvers av bransjer og geografi, og en del virksomheter sliter tungt nå som smitteverntiltakene er strammet inn, påpeker Andersen.

Blant annet kan sentrumshandelen i de største byene, hvor bransjer som klær, sko og mote utgjør en stor del av bildet, få det tøft.

– Klær, sko og mote har vært hardest rammet av koronakrisen til nå og hadde virkelig trengt tidenes julehandel, sier Andersen.

Samtidig preges landet i stor grad av en rekke skjerpede koronatiltak, og nordmenn er bedt om å holde seg mest mulig hjemme for å unngå økt smitte i samfunnet.

Forbereder seg

Blant dem som forbereder seg på at netthandelen vil eksplodere, er logistikkselskaper som Posten og Bring.

Postnord forventer en pakkevekst på 40 prosent samt flere hundre prosent vekst på hjemlevering. Derfor er 100 ekstra sjåfører ansatt og nye 130 utleveringssteder opprettet.

– Vi er forberedt på en helt ekstraordinær julehandel på grunn av covid-19. På det meste skal vi sortere og frakte mer enn 1 million pakker på én uke, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Postnord Norge til nettstedet Ehandel.

Samtidig er det stor usikkerhet rundt hvor stor pågangen vil bli.

– Nettbutikkene bør gi råd til sine kunder og ikke love for mye, sier Hagen.

Black Week

Virke spår også at trenden med at julehandelen delvis flyttes fra desember til november, vil fortsette i år.

Det er særlig salgsdagen Black Friday, den siste fredagen i november, som trekker opp. De siste årene har Black Friday blitt utvidet til Black Week, en trend som ifølge Virke vil forsterkes i år.

I år tror Virke at omsetningen under hele Black Week vil bli på 15,5 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder kroner fra i fjor.