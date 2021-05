NRK-kollega av Line Andersen: – Alt var kaos

NRK-journalist Ole Rolfsrud beskrev en redaksjon i fullt kaos i forbindelse med sjakksendingene som endte med at Line Andersen ble fjernet som programleder.

Ole Rolfsrud utenfor Oslo tinghus etter at han vitnet i rettssaken i Oslo tingrett mellom Line Andersen og NRK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

– Alt var kaos, sa Ole Rolfsrud, som var innkalt av NRK som vitne i saken Line Andersen har anlagt mot sin arbeidsgiver.

Rolfsrud var kollegaen som vikarierte som programleder for sjakksendingene i 2019 i Andersens sykefravær. Meningen var at han skulle lede tre sendinger, så skulle Andersen komme tilbake og lede de tre siste sendingene i VM i Fischer-sjakk.

Rolfsrud fortalte om kollegaer som var urolige da Andersen skulle komme tilbake. I forkant av et redaksjonsmøte ble det strid om en pressemelding der Andersens navn var utelatt, og dette preget møtet.

Møtet endte med at Andersen kalte sine kolleger «jævla idioter», hvorpå hun forlot rommet. Dette utviklet seg til en stor konflikt, som endte med at sportsredaktør Egil Sundvor bestemte at Andersen ikke skulle inn som programleder, men erstattes av Rolfsrud i de tre siste sendingene.

– En stor byll sprakk, og Egil Sundvor tok lederskap og gjorde sitt til at en slik oppførsel fikk konsekvenser, og det synes jeg var bra, sa Rolfsrud.

NRK-profilen fortalte også om uro da Andersen skulle komme tilbake til sportsredaksjonen høsten 2020.

Kollega og daværende vaktsjef Kaj Tøger Pedersen fortalte i sin vitneforklaring at han hadde fått svært negative tilbakemeldinger fra Line Andersen helt tilbake i 2016, under VM i skiskyting i Holmenkollen.

- Jeg var helt kjørt og sov ikke om natten, fortalte Pedersen.