Laban strekker seg til India

Laban-eier Orkla åpnet tirsdag seigmenn-fabrikk i India. Laban er blitt vegetarianer, og Orkla håper den nye satsingen skal bidra med et salg på 40 millioner kroner i løpet av et par år.

Det norske merkevareselskapet har investert rundt 50 millioner i den indiske fabrikken, som skal selge godteriet til 53.000 butikker i Bangalore-distriktet.

Orkla kjøpte det indiske ferdigmatselskapet MTR i 2007. Den gangen sa Orkla-eier Stein Erik Hagen: «Tenk deg at inderne begynner å spise Pizza Grandiosa»,

Han så for seg potensialet i det indiske markedet, der 250 millioner mennesker utgjør en voksende middelklasse.

Fakta: Orkla Norges største merkevareselskap og omsatte i 2016 for rundt 38 milliarder kroner. Stein Erik Hagen er hovedeier. Selskapet er mest kjent for merkevaren Grandiosa, men eier en rekke andre merkevarer, som Jordan, Toro, Nora, Kims, Stabburet, Jif, Nidar, Idun, Zalo, Lano, Odense, Pierre Robert. Ved årsskifte hadde selskapet rundt 18.000 ansatte. Selskapet er stort i Norge og resten av Norden. Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er også blant hovedmarkedene.

Nylig ble to andre Orkla-merker, Nugatti og Jordan, lansert i India, men det spesielle med Laban er at produktene lages i India med varianter som er tilpasset de indiske smakspreferansene.

I denne regionen og India generelt spises det få animalske produkter, og dermed var det opplagt at Laban måtte bli vegetarianer for å nå ut til et stort publikum.

Norsk Laban inneholder gelatin, som er et animalsk geleringsmiddel og kommer fra svin. Indisk Laban er laget av et vegetabilsk geleringsmiddel.

For ett år siden lanserte Orkla også Møllers Tran på det kinesiske nettstedet Alibaba.

For to år siden var et team fra det indiske selskapet på besøk i Norge for å se etter nye muligheter. Øynene falt på geléklumpen fra Trondheim og Orkla-selskapet Nidar.

Stort marked

Nå har ideen blitt virkelighet, og mannen som ble lansert i 1965 strekker seg i dag ut i verden. Hvert år selges det mer enn to millioner poser med Laban i Norge.

Orkla har blant annet hjulpet til med å bygge opp fabrikken i India og få i gang produksjonen. Selv om smakene er ulike, er oppskriften den samme.

Laban, som i Norge selges under merkenavnet Nidar, vil i India bli en del av MTR, selskapet Orkla eier der.

Orkla

– Det indiske markedet er enormt stort. Det å lansere Orklas produkter i India byr på store muligheter for oss. MTRs fabrikk og distribusjonsnettverk gjør at vi kan nå godt ut med relevante Orkla-produkter, sier konsernsjef Peter Ruzicka i en pressemelding etter at Orkla åpnet fabrikken i India.

Han trekker frem at det indiske godterimarkedet er i vekst, og at det er noe Orkla vil utnytte.

– Rask modernisering, en voksende e-handel og økende organisering av dagligvarekanalene gjør at vi forventer en vekst i godterimarkedet de nærmeste årene. Med den positive økonomiske utviklingen i landet, ser vi en endring i livsstil og forbrukerpreferanser i byene, og etterspørselen etter godteri øker, sier han.