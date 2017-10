Kjøper opp hele konkursboet i Moods of Norway

– Vi har kjøpt tilbake hele konkursboet, Brandstad-kjeden, Moods USA, Moods Sverige, varelager, innbo, og varemerket, selvsagt. Alt! sier styreleder Jan Egil Flo til Fjordingen.

Dermed vil Moods of Norway fortsatt ha hovedkontor og butikker i Stryn. Han sier de som har vært ansatt i Stryn og som ikke allerede har fått seg ny jobb, vil få den gamle jobben tilbake. De ansatte fikk beskjeden tirsdag.

Opphørssalg

– Vi åpner opphørssalg i butikkene i helgen, og det blir full drift i disse ut året. Deretter må vi finne ut hvordan driften skal bli og hvordan vi skal organisere oss. For eksempel er antallet butikker i framtiden usikkert, sier han.

20. september opplyste gründer Simen Staalnacke at dårlig lønnsomhet de siste årene hadde ført til det uunngåelige for kleseventyret han var med å starte for 14 år siden sammen med Stefan Dalquist og Peder Kristian Børresen.

Det ble kroken på døra da selskapets bank sa opp kreditten og det ikke lyktes å hente ny kapital i tide. Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling.

– Vi måtte jo redde selskapet. Vi har fortsatt tro på det, sier Flo, som ikke vil si noe om hva de måtte betale for boet.

Internasjonal smell

Selve konkursen omfattet bare Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS. Selskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA har fortsatt driften som normalt.

Selskapet pekte i konkursmeldingen på at den svake lønnsomheten skyldes den internasjonale satsingen og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som ytterligere hadde forverret en fra før presset økonomisk situasjon.