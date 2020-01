Over halvparten av sommerturistene på Vestlandet og i Oslo opplevde overturisme

Norsk reiseliv går så det suser, men det gjør også at overturisme kan bli et problem. Nå vil Innovasjon Norge styre turistene.

Besøket til Preikestolen ved Lysefjorden i Rogaland er mer enn doblet de siste ti årene. I juni, juli og august i fjor besøkte 264.577 personer fjellplatået. Foto: Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Turister beundrer utsikten fra Fløyen. Fløibanen og Fløyen er en av Bergens mest besøkte og største turistattraksjoner. Foto: Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Turister nyter utsikten mot Tromsø sentrum i mørketida. Ishavskatedralen til venstre. Foto: Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Vi har flyttet fokuset fra markedets behov over til hva vi har behov for her hjemme, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge til NTB.

Tirsdag presenterte hun hovedtrekkene for det norske reiselivsåret 2019. En av konklusjonene er at flere besøkte Norge utenom sommersesongen, hvilket er et resultat av satsingen på helårsturisme.

– At trafikken nå spres utover året i større grad enn før, er godt nytt for reiselivsnæringen. Det er en myte at det er fullt i Norge, og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennende reiselivsprodukter – og investeringslysten i fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier Holm.

Overturisme

Reiselivsnæringen har opplevd en massiv opptur de siste årene. Det har også ført til at det tidvis blir trangt på de mest populære stedene som Trolltunga og Preikestolen, og cruisedestinasjonene. Det kan føre med seg negative konsekvenser både for naturen og for innbyggerne på turiststedene.

Innovasjon Norges egne undersøkelser viser også at over halvparten av turistene som var på Vestlandet og i Oslo i fjor sommer, opplevde overturisme.

Selv om trafikken i hele landet ble spredt over større deler av året i fjor, kom likevel 52 prosent av overnattingene i løpet av de fire månedene i sommersesongen fra mai til august.

Det gjør at mange steder fremdeles har ledig kapasitet andre deler av året.

Vil styre turistene

Innovasjon Norge har nå lagt om profileringen av Norge som turistmål. Tidligere har de fokusert på den generelle markedsføringen, mens de nå er tydeligere på å styre turistene.

– I Nord-Norge trenger de for eksempel drahjelp på sommeren, for bortsett fra i Lofoten er det romslig med plass der da. Derfor bygger vi opp markedsføringen rundt sommeren, og så har de behov for noe annet på vinteren når nordlysturistene uansett kommer. På samme måte har Vestlandet mange turister om sommeren, men trenger drahjelp fra oktober til april, sier Holm.

– Hvis vi bare sier «Kom til Norge. Her er det vakkert», da kommer folk ut ifra de assosiasjonene de har. Da vil de fortsatt komme til sommerdestinasjonene på sommeren og til vinterdestinasjonene på vinteren, sier hun.

Plan for bærekraftig reiseliv

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har nå også bedt Innovasjon Norge om å lage en strategi i løpet av året for hvordan man fremover kan sikre et mer bærekraftig reiseliv.

– Naturen vi har i dag, skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må veksten i norsk reiseliv skje på en måte som ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser og kommer både fastboende og tilreisende til gode, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, er på sin side kritisk til at politikerne, som har myndighet til å ta politiske vedtak og gjøre budsjettprioriteringer, ikke er dem som skal utforme denne strategien.

– Det holder ikke å sette vekk alt arbeidet til Innovasjon Norge og bransjen selv, all den tid det er politikerne som har myndighet til å ta beslutninger og gjøre budsjettprioriteringer. Vi er bekymret for at dette i realiteten ikke er en strategi, men kun en ønskeliste til strategi. Departementet selv skriver i sin pressemelding at Innovasjon Norge skal «komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.», sier Bergmål til NTB.

