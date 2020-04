De aller fleste positiv til FHIs kommende smitteapp

Over halvparten av de spurte i to nye undersøkelser sier at de vil laste ned Folkehelseinstituttets nye koronaapp, som etter planen skal være klar over påske.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttets (FHI) nye app, som skal kartlegge koronasmitte, forventes å være klar over påske. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Smitteappen som Folkehelseinstituttet (FHI) nå jobber med å utvikle, gir mobileieren varsel dersom man har vært mindre enn to meter fra en koronasmittet i over et kvarter.

Ipsos gjennomførte en webundersøkelse den 8. og 9. april, hvor et representativt utvalg av befolkningen over 18 år deltok. 64 prosent svarte at de er svært eller ganske positive, mens 16 prosent er negative til at norske helsemyndigheter vil ta i bruk en slik app.

56 prosent svarte at det er sannsynlig at de vil laste ned appen og ta den i bruk. Etter planen er appen klar over påske.

Norsk koronamonitor, som gjennomføres av Opinion, har også spurt nordmenn om appen, og har fått lignende resultater. I den undersøkelsen svarer 52 prosent ja på spørsmålet om de tror de vil laste ned appen. Villigheten til å laste ned appen er høyest i Oslo og på Østlandet.

Ifølge Opinion tyder tallene på at flere av dem som ikke vil laste ned appen, er bekymret for at myndighetene vil kunne misbruke dataene og at enkelte ikke tror tiltaket vil ha effekt.