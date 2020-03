UD fraråder reiser til alle land – ber reisende nordmenn å komme hjem

Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Nordmenn på reise i utlandet bes om å vurdere snarlig hjemreise.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppfordrer alle nordmenn til å bli hjemme i Norge og alle som er ute og reiser om å komme hjem så raskt som mulig. Foto: Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi har tatt denne beslutningen basert på at situasjonen nå endrer seg fra time til time. Stadig flere land stenger grensene og innfører karantenetiltak, mens det stadig blir kansellert flere flyavganger, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.

UD oppfordrer også alle norske borgere som er på reise i utlandet, til å vurdere å reise hjem tilbake til Norge så fort som mulig.

– Restriksjonene fra andre land skjer så raskt at det er svært viktig å komme med denne frarådingen nå, sier Søreide, som legger til at en slik fraråding er det sterkeste oppfordringen UD kan gi og at et totalt forbud dermed ikke er aktuelt.

– Vi har svært begrenset mulighet til å hjelpe nordmenn som settes i karantene i utlandet, sier hun.

TUI stanser alle reiser

På bakgrunn av UDs reiseråd har nå reiseselskapet TUI stanset all trafikk fra Norge. De sier at alle deres norske kunder på reise vil få komme hjem som planlagt, dersom ikke annet er kommunisert.

– Dersom du har en reise med oss i løpet av de neste fire ukene, vil vi forsøke å finne gode reisealternativer til deg. Du vil få tilbud om endring eller avbestilling, skriver TUI i en melding til sine kunder.

Tyrkia har stanset alle sine flygninger til Norge, og fra før har det ungarske lavprisselskapet Wizz Air gjort det samme.

– Nordmenn på reise i utlandet må i samråd med flyselskap og reisearrangør finne en løsning for å komme seg hjem dersom flyavgangen hjem er kansellert, påpeker utenriksministeren.

Hun understreker samtidig at nordmenn som bor fast i utlandet, bør bli værende der de er.

Stenger grenser

Flere land, deriblant Danmark, har stengt sine grenser som et tiltak for å hindre ytterligere smitte av koronaviruset. Lørdag stengte Russland grensen til Norge, ifølge NRK.

Flere har tatt til orde for at Norge også bør stenge grensene, deriblant byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Det er en vurdering som justismyndighetene og regjeringen må gjøre. Vi er nå opptatt av å gi norske reisende en så god veiledning som mulig og forhindre at de reiser ut i denne uoversiktlige situasjonen, sier utenriksministeren.

Kan bli utvidet

UDs fraråding gjelder i første omgang til og med tirsdag 14. april.

– Dette rådet gjelder til over påske, men det kan bli aktuelt å forlenge det dersom situasjonen fremdeles er like usikker og dersom det blir innført ytterligere restriksjoner, sier Søreide.

Lørdag ble det klart at Russland stenger grensen til Norge og Polen for utenlandske statsborgere for å unngå spredning av koronaviruset.

I en kunngjøring fra statsminister Mikhail Misjustin heter det at stengningen av landegrensene gjelder fra midnatt natt til søndag og omfatter alle utlendinger enten de reiser av private eller profesjonelle grunner, eller for studier eller turisme.