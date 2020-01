Tesla-aksjen opp etter godt kvartalsresultat

Nyheten om at elbilprodusenten Tesla økte omsetningen og bedret inntjeningen ble tatt godt imot av markedet som sendte prisen på aksjen rett opp.

Tesla melder om økt salg og positivt resultat for fjerde kvartal i 2019. Foto: Foto: David Zalubowski/ AP/ NTB scanpix

Tesla melder om økt omsetning og bedre inntjening i fjerde kvartal. Overskuddet i fjerde kvartal blir oppgitt til å være 105 millioner dollar, drøyt 960 millioner kroner. Totalt hadde selskapet en omsetning på 7,38 milliarder dollar i kvartalet, mer enn analytikere på forhånd hadde forventet.

Produksjonen i fjerde kvartal utgjorde 112.000 kjøretøyer. I informasjonen som ble sendt til investorene ble det varslet at Tesla forventet at den årlige produksjonen ville overstige 500.000 kjøretøyer på de to fabrikkene i Fremont i California og i Shanghai i Kina.

Aksjemarkedet tok imot nyhetene fra Tesla med betydelig optimisme og sendte prisen på aksjen opp 12 prosent etter at tallene ble lagt fram onsdag.

Selv om selskapet nå har levert gode resultater gjennom to kvartaler vil likevel resultatet for året som helhet ende på 862 millioner dollar i minus, tilsvarende 7,9 milliarder kroner etter onsdagens valutakurs.

