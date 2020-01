Alkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet

Å selge alkoholvarer som nyheter, er ulovlig, mener Helsedirektoratet. Nå ber de Vinmonopolet fjerne etiketter der alkoholholdige varer beskrives som en nyhet.

Helsedirektoratet mener Vinmonopolet bryter loven mot alkoholreklame når de skilter med at utvalgte varer er nyheter. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helsedirektoratet mener bruken av ordet «nyhet» er et brudd på forbudet mot alkoholreklame.

Etter en gjennomgang av taxfreebutikken på Oslo lufthavn og vinmonopolet på Storo i Oslo har direktoratet konkludert med at det ikke er nødvendig å opplyse om at noe er en nyhet for at kunden skal velge riktig vare. Det kan derimot bruken av ordene «søt» eller «økologisk» være, fordi disse betegnelsene baserer seg på fakta om produktene.

Opplysninger om at en alkoholholdig vare er en nyhet, faller heller ikke inn under noe unntak fra reklameforbudet, mener Helsedirektoratet.

Direktoratet presiserer at enhver form for informasjonsmateriell som har som formål å fremme salg av alkohol, er forbudt, også den som finnes inne i et salgslokale for alkohol.

– Vi har ikke noen intensjon om å selge mest mulig alkohol, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til NTB.

Han forteller at Vinmonopolets vareutvalg fornyes annenhver måned. Noen varer går ut, mens andre kommer inn.

– Mange av våre kunder er svært interessert og kommer gjerne for å spørre om nyheter. Vi har sett på dette som en faktaopplysning.

– Men vi vil selvfølgelig følge opp det Helsedirektoratet ber oss om, sier Bing Lorentzen.

