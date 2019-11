Tirsdag kommer skattelistene: 1,6 millioner har søkt i listene siden i fjor

Skattelistene for inntektsåret 2018 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra klokka 07.00, tirsdag 5. november. Søk omfatter nettportal for personer og selskap.

Det blir loggført hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Aftenbladet kommer også i år til å publisere opplysninger fra skattelistene siden dette er offentlig tilgjengelig informasjon som har almen interesse.

Det er relevant for alle å ha kunnskap om hva politikere tjener, hva næringslivsfolk tjener og hva selskaper bidrar med til fellesskapet, er tankegangen bak offentligheten av skattelistene.

Penger er også makt. Derfor er det viktig å ha offentlighet omkring hvor pengene er plassert og hvordan de blir brukt.

Mange søk i skattelistene

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 482 000 unike innlogginger. Det er omtrent likt med året før.

Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger.

239 000 har vært inne og sjekket hven som har søkt på de, noe som er på nivå med året før.

Skattelistene er tilgjengelege her: skatteetaten.no/skattelistene

Baksmell eller penger igjen

266 891 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Rogaland fikk tilbakebetalt skatt på til sammen 3,6 milliarder kroner i skatteoppgjøret i år. 66 786 betalte restskatt på til sammen 1,9 milliarder kroner.

For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 13 809 kroner, mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 28 732 kroner. Det opplyser Skatteetaten.