Energitopper mener kommunene må få en større del av vindkraftinntektene

– Å lokke lokalsamfunn med skiløyper og flomlys er ikke veien å gå, sier administrerende direktør Knut Kroeplien i interesseorganisasjonen Energi Norge til Bergens Tidende.

Han mener det er for mange kreative tiltak fra kraftutbyggerne som skal bøte for naturinngrepene. Kommunen bør heller få forutsigbare inntekter, mener Kroeplien.

– Innfør­ing av en naturressursskatt etter modell fra vannkraften er en skikkelig måte å gjøre det på.

En nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging på land ble i høst skrotet av regjeringen. I høringsrunden til rammeplanen erklærte mange kommuner at de ikke ønsker vindkraftutbygging.

– Det må bli like attraktivt å være vertskap for vindkraft som å være vannkraftkommune. Da trenger vi et mer likestilt skatte­regime, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet, som organiserer arbeidstakere i blant annet kraftselskapene.

Utbyggere av vindkraft slipper i dag unna en del av skattene som vannkraftprodusentene må ut med. Det gjelder blant annet grunnrenteskatt, natur­ressursskatt, konsesjonsavgift og inntekter fra konsesjonskraft.