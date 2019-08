Oljeserviceselskap varsler nedbemanning - 95 kan miste jobben

Det er National Oilwell Varco selv som opplyser om kuttene i en pressemelding tirsdag.

National Oilwell Varco Norway AS (NOVN) har besluttet at det skal gjennomføres en nedbemanning i selskapet, 95 medarbeidere står i fare for å miste jobben, heter det i pressemeldingen.

Selskapet har rundt 4500 ansatte i Norge.

Treffer Stavanger også

Stavanger-avdelingen til NOV på Forus blir også påvirket av nedbemanningen. NOV i hele Norge regnes som en utvelgelsekrets i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er den enkeltes kompetanse som vil avgjøre hvem som må gå, ifølge administrerende direktør Frode Jensen

NOV har norsk hovedkontor i Kristiansand, men har ansatte også hovedsakelig på Forus, i Oslo og Molde i tillegg til kontorer i Tønsberg og Trondheim.

– Hvorfor må dere nedbemanne nå?

– Antall nybygg, det vil si bygging av nye rigger og båter er veldig lavt, så mesteparten av jobben vi gjør offshore dreier seg om å oppgradere rigger og båter, gjerne software automasjon og robotisering. Innenfor disse områdene skal vi øke bemanningen, sier Jensen til Aftenbladet.

Jensen anslår behovet for nyansettelser er cirka 25.

– Innenfor digitale produkter ser vi behov for øke bemanning. Vi har kjørt store annonsekampanjer både for Stavanger og Kristiansand.

– Lavere etterspørsel

Selskapet forklarer dette med markedssituasjonen i oljeservicebransjen og fallet i oljeprisen mot slutten av fjoråret. Dette skal ha ført til at oljeselskapene både kuttet i investeringsbudsjett og utsatte beslutninger om nye investeringer. I pressemeldingen skriver NOVN at dette skal ha ført til et fall i etterspørselen etter varer og tjenester i oljeservicenæringen.

– Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter, skriver selskapet videre i pressemeldingen.

Samtidig som selskapet varsler nedbemanning, er National Oilwell også åpne om at de ønsker å øke kapasiteten og bemanningen innenfor automasjon, engineering og robotisering. Her er nemlig etterspørselen i markedet stor.

– Dere sier opp og ansetter samtidig?

– Ja, vi ser vi trenger en annen kompetansen, en annen miks en vi har nå, sier Jensen

Folk som driver med prosjektgjennomføring, mekanisk design og innkjøpsfunksjoner, generelt personell innen støttefunksjoner, er det mindre behov for.

Det nye ansatte som skal inn skal ha digital kompetansen, gjerne software programmerere.

-Responsen på utlysningene har vært ganske bra, sier Jensen.

Verdensomspennende oljeservicebedrift

Amerikanske National Oilwell er en av verdens største leverandører av komplette boreanlegg, kraner og vinsjer offshore.

I Norge har selskapet utspring i oppkjøp og sammenslåinger av bedrifter som Hitec i Stavanger, Procon i Asker og Molde og Kristiansand-selskapet Hydralift.

I 2002 ble det hele kjøpt av amerikanske National Oilwell, og i 2005 fusjonerte National Oilwell og Varco til National Oilwell Varco.

Det er bare noen år siden selskapet var gjennom store nedbemanninger. Mellom 2015 og 2017 gikk selskapet fra 5000 til 2000 ansatte i Norge.

