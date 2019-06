Volkswagen åpner datasenter hos Smedvig-selskap

– Vi jobber med digitalisering innen alle områder av Volkswagen-gruppen. Med ny teknologi og digitale former for samarbeid er det et økende behov for datakraft i selskapet. Som et resultat, utvider vi stadig vår kapasitet, sier Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen Gruppen, i en pressemelding.

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft i selskapet viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral, sier han videre.

Hovedvirksomheten til Green Mountain er lokalisert på Rennesøy.

Store internasjonale kunder

Ifølge pressemeldingen er kontraktsinngåelsen med Volkswagen et resultat av flere faktorer; Norges overskudd av fornybar energi til en lav pris, fordelaktige rammevilkår og Green Mountains evne til å bygge datasentre av høy kvalitet på kort tid.

– Dette viser at regjeringens datasenterstrategi fungerer. Vi klarer nå å tiltrekke oss store internasjonale kunder til Norge. Vi er veldig stolte av denne tillitserklæringen fra Volkswagen, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Green Mountain

I pressemeldingen står det: «Green Mountain er et datasenterselskap som spesialiserer seg på å levere avanserte datasentertjenester til kunder over hele verden. I 2018 kunngjorde vi en stor investering i utvidelsen av Rjukan-anlegget for å møte en bestemt kundes behov. Det er gledelig at vi nå kan offentliggjøre at denne kunden er Volkswagen Gruppen».

«Et av hovedkravene fra Volkswagen var å etablere et senter som både var bærekraftig og kostnadseffektivt. Green Mountains datasentre drives av fornybar vannkraft med Europas laveste energipriser. Vårt kalde og våte klima kombinert med høyteknologiske kjøleløsninger gjør det også svært energieffektivt».

Næringsministeren entusiastisk

Framover vil Volkswagen Gruppen bruke datakraften i senteret til sine utviklingsprosjekter for passasjerbilene til Volkswagen og Audi. Dette inkluderer for eksempel simuleringer av kollisjonstester og virtuelle vindtunneltester. Slike beregninger er svært komplekse og energikrevende.

– Det er en sterk anerkjennelse av Green Mountain som solid datasenteraktør når et ingeniørtungt selskap som Volkswagen Group velger å etablere seg i Norge. Green Mountain bidrar til å sette Norge på det internasjonale datasenter-kartet og særlig viktig er det å synliggjøre Norge som vertsnasjon for tungregnesystemer, sier IKT-Norges direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen.

Ifølge pressemeldingen er det estimert at for hver megawatt i et datasenter skapes det rundt 20 nye arbeidsplasser. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, er også entusiastisk.

– Data har blitt en nøkkelressurs for utviklingen av næringsliv og samfunn, og behovet for datasentre vil bare øke. Regjeringen satser på denne vekstindustrien som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det er derfor svært gledelig at Volkswagen ønsker å etablere seg hos Green Mountain på Rjukan, sier han.

