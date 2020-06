Fruktgodteri trekkes fra markedet

Fruktgodteriproduktet Fruitery Jelly Assorted Bag trekkes fra markedet på grunn av en ulovlig ingrediens som kan medføre kvelningsfare.

Fruitery Jelly Assorted Bag trekkes fra markedet grunnet kvelningsfare. Foto: Mattilsynet / NTB scanpix

NTB

Det dreier seg om porsjonsbegre som er blitt solgt i fem butikker i Norge, heter det i en melding fra Matportalen.

Johannesbrødkjernemel (E410) er et av fortykningsmidlene som ikke er tillatt brukt i geléprodukter i porsjonsbeger som spises i én munnfull. Årsaken er at det kan medføre kvelningsfare ved konsum, da geleen ikke løses opp i munnen. Ingrediensen står oppført på produktets ingrediensliste.

Produktet er solgt i butikken Bamboo Dagligvare AS på Tiller i Trondheim, Internasjonal Matsenter AS i Tromsø, Chill på Strømmen, Norvina AS i Stavanger, og OrientDeli AS i Oslo.

