Her bygger dei ny milliardnæring. Då gjeld det å bli sett

Nei, det er ikkje tilfeldig at Knut Vassbotn har på seg rosa blazer. På den smekkfulle Floating Wind-konferansen er det mange som vil bli lagt merke til.

Knut Vassbotn var ein av 300 deltakarar på havvind-konferansen i Haugesund denne veka.

– Når ein bygger ut havvind, må ein ikkje berre sikra god sameksistens med fiskeria, men også med marint liv, inkludert fugl, seier Knut Vassbotn.

Han er leiar av Deep Wind Offshore, eitt av mange selskap (sjå faktaboks) som har varsla at dei vil konkurrera om å få bygga ut havvind i Utsira Nord.

Her skal industrien for alvor få testa ut kva slags flytande vindturbinar som er best, og den industrielle skalaen skal bidra til å pressa kostnadane nedover. For straum bør ikkje vera for dyrt. Om me ikkje visste det før, så har i alle fall denne vinteren lært oss leksa.

Fuglekamera

For å stilla sterkast mogleg i konkurransen har Deep Wind Offshore blant anna investert i kunnskap frå Spoor, eit ungt selskap som nyleg sikra seg investeringskroner frå både vindkraftgiganten Ørsted og klimainvesteringsfondet Nysnø.

Spoor har hengt opp eit kamera på Utsira fyr. Kameraet er eitt av tiltaka som skal fanga opp kor mange fuglar som er i området, kva slags fuglar det er, og korleis dei beveger seg.

– Skal ei utbygging vera kunnskapsbasert, må me ha svar, seier Vassbotn.

Kva konsekvensar fugleteljinga vil få, vil fyrst bli klart når dataa frå Spoor er ferdig analyserte.

– Vår rolle er å passa på at me veit kva verkelegheita er, slik at andre kan ta informerte avgjerder om korleis dei bygger ut havvind, seier Ask Helseth i Spoor.

Så langt i vår har dei telt 2906 fuglar på oppdrag for Deep Wind Offshore. Teljinga held fram til desember.

Å bygga ei ny næring

Vassbotn har tatt eit medvite val i garderobeskapet denne dagen. Rosa blazer. Blant 300 deltakarar på den utselde Floating Wind-konferansen i Haugesund gjeld det å bli sett. Her blir visittkort delte ut i hopetal i dei mange minglepausane. Leverandørkjeder sterke som stål må bli smidde om Norge skal kunna bygga opp ein sterk havvind-industri som kan hevda seg internasjonalt.

Det ferske 2040-målet til regjeringa er 30 norske havvindgigawatt, noko som svarer til rundt 1500 vindturbinar. Får ein til dette, meiner regjeringa at ein kan produsera like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i løpet av dei neste 15–20 åra.

Så langt har me to havvindturbinar i Norge. No installerer Equinor 11 til på Hywind Tampen.

Samanlikna med andre europeiske land, er talet på havvindturbinar lågt. Men om ein ser på kva type installasjonar det er, kan ein seia at Norge likevel er i teten. For dei fyrste norske havvind-turbinane er alle flytande. Og Equinors Hywind Tampen vil vera verdas største flytande havvindpark når han blir sett i drift. I alle fall for ei tid. Fordelen med dei flytande turbinane er at dei opnar for energiproduksjon på djupt vatn.

Konkurranse og samarbeid

Utviklarane som vil konkurrera om å få bygga ut i Utsira Nord, stiller seg opp ved kvart sitt bord i foajeen for å koma i kontakt med dei beste ideane i den frodige underskogen av leverandørar som vil vera med når den nye næringa skyt fart. Mange av dei frammøtte har ein fot i olje- og gassnæringa, men no vil dei også ha andre bein å stå på.

Hitecvision-eigde Moreld har valt ein annan strategi enn Vassbotn for å gjera seg synleg. Dei har rigga seg til med eigen båt utanfor konferansehotellet. På dekk kan ein sjå ein liten modell av eit rykande ferskt fundament-konsept i stål, eit resultat av samarbeidet deira med Ocergy.

Våren 2023 må utviklarane vera klare til å senda søknadar om å få bygga vindturbinar i havet utanfor Utsira. Det har dei venta lenge på. Området blei opna sommaren 2020.

Vidare ventar næringa spent på at NVE skal koma fram til kva nye område som kan vera eigna for havvind.

Ikkje alle dei framtidige plussminus 1500 turbinane kjem til å vera av den flytande sorten. I Sørlige Nordsjø, eit område som blei lyst ut på same tid som Utsira Nord, er det botnfaste vindturbinar som gjeld.

Til saman er det opna for 4,5 gigawatt i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. Dersom vinden blåser slik at turbinane produserer halvparten av årets timar, kan dei to områda produsera straum som svarer til forbruket til 1,2 millionar norske heimar. Og straumen skal gå til land. I alle fall fyrste i omgang. Debatten om hybridkablar til utlandet, får me heller koma tilbake til ein annan gong.