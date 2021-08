Havforskningsinstituttet: Varmere klima gir mer lakselus

Klimaendringene, som fører til høyere sjøtemperatur, kan føre til en dobling av smittepresset fra lakselus, ifølge Havforskningsinstituttet.

NTB

En temperaturøkning på to grader er ansett som realistisk. Dersom temperaturen i sjøen for eksempel øker fra 9 til 11 grader, er det estimert at det vil gi en dobling av smittepresset fra lakselus, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Resultatene våre viser at det kan bli vanskeligere å drive bærekraftig oppdrett i et fremtidig varmere klima, sier havforsker Anne Sandvik.

Klimaendringene vil føre til høyere sjøtemperatur, som igjen fører til at lakselus trives bedre, ifølge Havforskningsinstituttet. Det vil gi betydelig høyere smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk. Sjøtemperaturen er avgjørende for hvor fort lakselus utvikler seg fra egg til voksen lus.

– Om vinteren når det er kaldt i sjøen, utvikler lakselusene seg sakte. Det kan ta flere «ekstra» uker før de har utviklet seg fra larve til voksen. Etter hvert som temperaturen stiger utover våren og sommeren, går utviklingen stadig raskere. Lusene vokser og formerer seg altså raskere i varmt enn i kaldt vann, forklarer Sandvik.

Sjømat Norge, som er interesseorganisasjonen til sjømatnæringen, sier til NRK, at de ikke vil bruke funnene til Havforskningsinstituttet som fasit – og at det er en sammensatt situasjon.

– Vi vet fra tidligere at dersom det blir for varmt i vannet, får lusene kortere levetid og kan dø lettere. Og så er det sånn at Norge er et langt, langt land. Det er ingen tvil om at det er geografiske skiller, sier kommunikasjonssjef Øyvind André Haram.