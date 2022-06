Flystreiken fortsetter: – Helt ekstreme lønnskrav

Søndag kveld forsøkte partene i flystreiken nok en gang å bli enige uten hell. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart hevder at dialogen står «bom fast» – og skylder på hverandre.

STÅR PÅ KRAVENE: Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) mener NHO Luftfart ikke har noen «reell forhandlingsvilje».

Like før klokken 21 søndag kveld ble dialogmøtet mellom NFO og NHO Luftfart avsluttet uten resultat. Møtet var ikke en megling, men et forsøk på å finne grunnlag for dialog, opplyste kilder til VG søndag ettermiddag.

– Det står bom fast. Det er ultimate krav fra NHO og ingen reell forhandlingsvilje fra arbeidsgiversiden. Delegasjonen reiser hjem, sier Jan Skogseth til VG.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener det er flyteknikerne – og ikke arbeidsgiverne – som står «bom fast»:

– De rikker seg ikke en millimeter. Vi har vært fleksible, og sagt at vi kan diskutere tilpasninger. Men det må ligge innenfor rimelighetens grenser, sier han.

– Vi står dessverre langt fra hverandre, og da går streiken sin gang.

Ber flyteknikerne «realitetsorientere» seg

– Poenget er at NFO har stilt en del krav som ligger langt utenfor spillereglene vi har innenfor arbeidslivet i Norge, sier Lothe til VG.

Han mener det er flyteknikerne som må bære ansvaret for streikens ringvirkninger, fordi NFO stiller krav som «torpederer rammene som ligger til grunn i tariffoppgjøret».

– Det er forferdelig synd, og det ansvaret må flyteknikerne ta. Dette er helt ekstreme lønnskrav som gir konsekvenser for folk flest. Jeg synes de er veldig urimelige, sier Lothe til VG søndag kveld.

VG har søndag kveld ikke lyktes i å få ytterligere kommentarer fra Jan Skogseth for å svare på Lothes uttalelser.

STOR AVSTAND: Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, forteller til VG at partene i flystreiken står langt fra hverandre.

Lothe påpeker på sin side på at bransjen er svekket, og at det gir et mindre økonomisk handlingsrom i årets lønnsoppgjør. Ifølge Lothe krever NFO en lønnsøkning på 17–18 prosent, med en økt timelønn på 60 kroner.

– Det er ikke rom for slike enorme tillegg i år, og en slik lønnsøkning er det ingen i samfunnet som har fått. Man kan ikke gi en økning på 17–18 prosent når sykepleiere og bussjåfører bare får 3,7 prosent. Flyteknikerne må realitetsorientere seg i forhold til andre bransjer, sier han.

– Vi står dessverre langt fra hverandre, og da går streiken sin gang. Jeg håper flyteknikerne tar innover seg alvoret, og forstår at dette får store konsekvenser for sommertrafikken og de reisende. De har ikke beveget seg noe, og det er ikke mulig å gi den typen innrømmelser de ber om, sier Lothe.

Streiken trappes opp ved midnatt

SAS, Norwegian og Widerøe ble rammet av streik da 31 flyteknikere gikk ut i streik lørdag morgen. Det skjedde som følge av at meglingen ble avsluttet uten resultat klokken 03.50 natten før.

Det foreløpige streikeuttaket er såpass lite at ingen flyginger så langt har blitt berørt.

Når streiken nå trappes opp mandag 20. juni, ventes det derimot etter hvert kanselleringer.

Mandag blir 75 nye medlemmer i NFO tatt ut i streik, som tilsvarer rundt en fjerdedel av antall flyteknikere. Det kan få ringvirkninger for nordmenns ferieplaner, midt i høysesongen for flyreiser.

– Jeg håper flyteknikerne tar innover seg alvoret, og forstår at dette får store konsekvenser for sommertrafikken og de reisende. Det er ikke mulig å gi den typen innrømmelser NFO ber om, sier Lothe.

Flyselskapene: – Ingen konsekvenser

Pressekontakt i Norwegian, Silje Glorvigen, opplyser til VG ved 22.15-tiden at beskjeden er den samme som tidligere på dagen:

– Foreløpig har streiken ingen konsekvenser for våre passasjerer, og vi ber alle møte opp til normal tid, sier hun.

Dette er også beskjeden fra kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe. Hun har faktisk en god nyhet, ettersom Widerøe var innstilt på forhåndskansellering på mandagens ruter:

– Nå har vi klart å dekke opp morgendagen, så vi forhåndskansellerer ingenting. Derfor går alt som planlagt, med mindre vi får tekniske utfordringer. Vi krysser fingre for at det ikke skjer, sier Brandvoll.

Widerøe innstilte derimot to rundturer søndag som følge av streiken; Bergen til Kristiansand og Bergen til Stavanger.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, har også god tro på en «normal» mandag.

– Slik det ser ut nå, vil SAS ikke bli påvirket av flystreiken i morgen. Hvis passasjerer likevel blir påvirket, kommer vi til å ta direkte kontakt med dem det gjelder. Så må vi heller komme tilbake til hva som skjer med tirsdagen, sier Sund.