2,2 millioner passasjerer fløy med Norwegian i juli

Det er 300.000 flere enn forrige måned og rekord siden coronapandemien.

Norwegian fraktet 2,2 passasjerer i den foregående måneden, mot 1,9 millioner i juni.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det kommer frem i en trafikkoppdatering fra flyselskapet torsdag morgen.

Norwegian fløy 2,2 millioner passasjerer i juli, en oppgang fra 695.830 passasjerer i samme måned i fjor.

Dette er det høyeste antallet passasjerer siden utbruddet av pandemien, står det i meldingen.

– Dette har vært en god sommer for Norwegian. Vi hadde den høyeste fyllingsgraden på mange år i juli, og vi gjennomførte tett på samtlige flyginger til tross for mange og store utfordringer for flytrafikken i Europa, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en pressemelding.

Punktligheten falt

Fyllingsgraden var på 94,5 prosent i juli, mens billettinntekter per fløyet passasjerkilometer (yield) havnet på 0,86 kroner.

Samtidig var punktligheten på 62,2 prosent i juli – en nedgang fra 70 prosent i juni.

Ifølge meldingen ankom også 93 prosent av flygingene destinasjonene innen planlagt tid – eller innen en time av det som var planlagt.

– Jeg er mektig imponert over mine kolleger og deres engasjement for kundene. Det har vært helt avgjørende for at vi har kunnet levere så gode resultater i sommer, sier Karlsen i meldingen.

Flyselskapet tok også i bruk 70 fly i juli, og er derfor i mål med å få tatt i bruk alle de planlagte flyene som var beregnet for denne sommeren.

Kabinfaktoren var på nesten 95 prosent, den høyeste kabinfaktoren på flere år.

Samarbeid med Widerøe

I juli ble det kjent at Norwegian og Widerøe har inngått en avtale om billettsamarbeid på hele rutenettet, og passasjerene skal få reise sømløst med begge selskaper. Dette kalles «interlining».

Norwegian og Widerøe har i praksis underskrevet en intensjonsavtale som innebærer at de to flyselskapene «vil samarbeide mye tettere på en rekke områder», heter det i meldingen.

På det tidspunktet opplyste konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe overfor E24 at de sikter på at samarbeidet vil være merkbart for kundene først til høsten.

De to flyselskapene inngikk for første gang et samarbeid i 2018, den gangen kun om innenrikspassasjerer på Widerøes kortbanenett, altså anbudsrutene.