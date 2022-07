SAS-forhandlingene gjenopptas onsdag

SAS og pilotforeningene gjenopptar forhandlingene onsdag, bekrefter pilotenes representant.

Det bekrefter leder Jan Levi Skogvang for SAS Norge Flygerforening (SNF) overfor VG og E24 mandag morgen.

Det var dansk TV 2 som tirsdag morgen først meldte at forhandlingene gjenopptas onsdag.

– Jeg kan bekrefte at det samme gjelder for oss, sier Jan Levi Skogvang til VG om meldingen fra den danske kanalen.

Han bekrefter også at forhandlingene fortsetter i Stockholm. Det var også der det hele endte med pilotstreik for en drøy uke siden. Over 900 piloter gikk ut i en streik som er anslått å koste SAS mellom 100 og 130 millioner kroner dagen.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland har så lang ikke besvart VGs henvendelser for kommentar.

Statusmøte mandag

Den nye utviklingen kommer etter at SAS mandag kveld tok initiativ til nye forhandlinger med pilotforeningene.

SAS opplyste da at selskapet de siste dagene har informert meglerne om et ønske om å gjenoppta meglingen, med et mål om å få på plass en avtale og avslutte den pågående streiken.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen, skrev SAS i en pressemelding.

SAS og pilotene var i et statusmøte med riksmegler Mats Wilhelm Ruland mandag formiddag. Det var ikke forhandlinger, men en oppdatering om hvor partene står.

Truer helsetilbudet

Bevegelsene kommer også i kjølvannet av at Statens helsetilsyn mandag ettermiddag ble informert om konsekvensene av streiken for helsetilbudet i nord.

Statsforvalterne i henholdsvis Nordland og Troms og Finnmark orienterte der helsetilsynet om at de ser alvorlig på situasjonen, og at helsetilbudet i Nord-Norge er særlig rammet.

Det er per nå ikke «realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord», heter det i en melding fra statsforvalterne mandag.