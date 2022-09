Olja lokkar til seg klimabevisst ungdom

Klimabevisst? Ikkje noko hinder for å jobba i olja, ifølgje Equinor-tilsett, Natur og Ungdom og eit knippe skuleungdommar.

Marion Kvitvær og Renate Møgster er elevar på industriteknikk-linja på vidaregåande. Møgster har lenge hatt oljebransjen som mål.

– Kan eg jobba offshore og bry meg om klima og miljø?

Spørsmålet var overskrifta då Sarah Fjørtoft Jacobsen entra ONS Young-scenen onsdag formiddag. Ho er prosessoperatør offshore hos Equinor.

– Eg var stoltare av jobben før. Då var verken samfunnet eller eg sjølv like bevisste på klimaendringane, seier ho til ei stor gruppe med elevar frå vidaregåande som er på ONS som ein del av dagens undervisning.

På sikt er oljeselskapa, eller energiselskapa som nokon er i ferd med å omdøypa seg til, avhengige av at nye unge vaksne finn vegen inn i rekka av tilsette. Då gjeld det å kommunisera noko som gjer at generasjonen som nærmar seg vaksenlivet midt i den heitaste klimadebatten, ikkje vender dei ryggen.

Sarah Fjørtoft Jacobsen har tvilt seg fram til at jobben i olja lar seg kombinera med eit klimaengasjement.

Kunstnar på plattform

Jacobsen blei i haust kalla for «den tvilande oljearbeidaren» av NRK. Tvilen fekk grobotn då ho kombinerte 100 prosent offshorejobb med 100 prosent kunstudium. Dei nye kunstnarvenane hennar stilte spørsmål ved klimaengasjementet hennar. Kunne ho verkeleg bry seg, ho som jobba i olja?

Jacobsen blei glad då miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender sa til ho at ho var velkomen som medlem. Det blei ho, og ho «prøver å vera litt aktiv».

– På jobb prøver me å kutta utslepp så godt me kan med den teknologien me har. Men heilt utsleppsfritt vil det aldri bli når ein jobbar med slikt materiale, seier ho.

– Openbert

Gina Gylver, leiar av Natur og Ungdom, har også snakka til ungdommar under ONS Young.

– Eg meiner openbert også at ein kan jobba offshore og vera klimaaktivist, seier Gylver.

Til liks med Framtiden i våre hender, etterlyser ho ein felles front mellom miljøbevegelsen og oljetilsette. Ho meiner ikkje med dette at oljenæringa no gjer nok for å stansa klimaendringane. Ansvaret plasserer ho ikkje hos dei tilsette, men hos leiarar og styresmaktene.

– Det hadde vore tøft om fleire som jobbar i olja seier høgt at ein må bygga alternative næringar no slik at dei også har ein jobb i framtida når verda ikkje skal ha olje og gass.

Gina Gylver i Natur og Ungdom deltok på ONS for fyrste gong.

– Eit stort problem

– Kvifor skal eg vera stolt over å jobba med olje og gass?

Denne gongen er det Kristin Kragseth, leiar av det statseigde oljeselskapet Petoro, som stiller seg eit sjølvransakande spørsmål framføre elevane.

Ho startar resonnementet med barndomsbilde av farmora si, som ikkje fekk fullført skulegangen fordi familien ikkje hadde råd. Så følgjer eit bilde av den deltidsjobbane og tidvis heimeverande mora til Kragseth.

– Eg ser så sjukt kul ut! seier ho stolt då ho viser bilde av seg sjølv i oransje overlevingsdrakt på ein plattform.

Kristin F. Kragseth fotografert på Ekofisk i 2019. Då var ho toppsjef i Vår Energi.

Så følgjer eit bilde av dottera, snart ferdig utdanna ingeniør, smilande i påkosta bunad.

Med denne kvinnefamiliesoga, frå armod i svart-kvitt til sølvsyljeblenkande bunadsrikdom, fortel ho historia om auken i velstand og moglegheiter for kvinner.

– Velferda har auka fordi me har vore så heldige å ha olje og gassressursar utanfor kysten, seier Kragseth.

– Og der kunne eg ha stansa og sagt at me skal ta oss ein is i sola og kosa oss. Men me har eit stort problem med klima. I nyhenda ser ein tørke, mangel på vatn og stormar. Dette må me ta fatt på.

Vidare teiknar ho opp dagens pressa energisituasjon med krig og høge prisar som ein del av den urovekkande miksen.

– No stiller me spørsmål om me får den energien me treng. Det er eit energitrilemma, seier ho, og trykker seg fram til ei pedagogisk teikning på presentasjonsskjermen.

«Trilemmaet» består av følgjande tre oppgåver:

Må fiksa klimaet.

Må sørga for at energi er så rimeleg at alle kan få fatt i han.

Må sørga for at alle kan få energi.

– Du er ein del av løysinga, konkluderer ho.

Ungt ja til oljejobb

– Kan ein jobba i olja og bry seg om klima?

Aftenbladet samlar eit knippe vidaregåandeelevar frå tilhøyrarbenkene etter at seansen er over.

– Ja. Slik eg har forstått det, kan ein bruka oljepengane til å utvikla og forska på fornybar energi, seier Renate Møgster.

Ho er den einaste av dei seks som siktar seg inn på oljebransjen, inspirert av kor godt familiemedlemmar har hatt det i bransjen.

– Ja, alle kan bry seg om klima i den jobben dei gjer, seier Marion Kvitvær.

– Ja, me klarer oss ikkje utan olja nett no. Dessutan er ho viktig når ein skal utvikla andre ressursar, seier Felix A. Arunyagoanon.

– Ja, eg synest det går heilt fint. Det er bra at folk som jobbar der også bryr seg om klima og kan diskutera det med kollegaar, seier Phimwan Udonphan.

Sal- og servise-elevane Felix A. Arunyagoanon og Phimwan Udonphan stoppa opp ved standen til Shell.

– Ja, det er jo energikrise, så ein treng energi. Ein kan påverka i oljeindustrien og gjera det så berekraftig som mogleg, seier Miriam Vaaland.

– Ja, ein kan ikkje kutta ut olja no før ein har ei erstatning, seier Sunniva Evensen Jacques.

