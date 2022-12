32.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

31.899 personer har ennå ikke fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Fra årsskiftet er ikke disse førerkortene gyldige lenger.

Fra 1. januar 2023 er ikke førerkort som er større enn bankkort, gyldige lenger.

NTB

– Vi er bekymret for at så mange fortsatt ikke har fornyet førerkortet. Nå haster det for dem som vil fortsette å kjøre etter nyttår, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen i Statens vegvesen.

Fra 1. januar 2023 er ikke førerkort som er større enn bankkort, gyldige lenger. Hvis du vil fortsette å kjøre, må du bestille time på en trafikkstasjon og fornye førerkortet innen utgangen av 2022. Du får førerretten tilbake når du eventuelt fornyer førerkortet på et senere tidspunkt, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

Alle som ennå ikke har fornyet førerkortet, har fått flere SMS-er fra Statens vegvesen. Personer som kjører med et ugyldig førerkort, risikerer 5.000 kroner i gebyr.