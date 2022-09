Vestre om strømstøtteordning: – Vi nærmer oss

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt fram forslag til strømstøttetiltak for næringslivet for LO, NHO og Virke, men vil ikke dele detaljer.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la fram forslag til tiltak for å hjelpe bedrifter med høye strømregninger på et møte med LO, NHO og Virke fredag.

NTB

– Vi nærmer oss, sier Vestre til NTB etter møtet fredag ettermiddag.

– Vi har sett på ulike tiltak som kan være aktuelle for å komme de mest utsatte bedriftene til hjelp allerede i høst, og vi er enige om at vi skal snakkes igjen om noen dager for å se hvor langt vi er kommet, sier Vestre til NTB etter møtet.

Han gjentar at planen er å presentere tiltakene i løpet av september, men holder foreløpig kortene tett til brystet.

Vestre vil ikke si noe om hva slags tiltak og forslag han presenterte på møtet.

– Nå skal trepartssamarbeidet få virke, da er en av de fine tingene at kan snakke fortrolig med hverandre og teste ulike ideer, sier Vestre.

Han sier det har vært mange skisser på bordet i dialogen de har hatt de siste ukene. Nå er det blitt færre.