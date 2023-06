Sjeføkonom ut mot Norges Bank: – Svært uheldig

Kyrre Knudsen i SR-Bank vil ha mer åpenhet fra Norges Bank, og kommer med forslag til sommerjobb for sentralbanken.

VIL HA ÅPENHET: Sjeføkonom i SR-Bank vil ha inflasjonsutsikter og rentebane fra Norges Bank på alle møter.

Kopier lenke

Kopier lenke

– I en tid med større usikkerhet og svingninger er det behov for mer informasjon, og at Norges Bank deler beslutningsgrunnlaget, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i 1 SR-Bank.

Norges Bank legger fram fullstendig pengerapport på sine fire årlige hovedmøter.

På de fire årlige mellommøtene legger sentralbanken kun frem rentebeslutningen i tillegg til en pressemelding med påfølgende pressekonferanse, uten å opplyse om hvordan nøkkeltallene siden sist har påvirket utsiktene for renten og inflasjonen (prisveksten).

– Jeg mener dette er svært uheldig. Å holde tilbake denne informasjonen skaper helt unødvendig usikkerhet i markedene. Det fører igjen til unødvendige og uheldige svingninger i både renter og kronekursen, sier han.

Knudsen mener at den usikre økonomiske tiden vi er inne i krever mer informasjon fra Norges Bank. Han argumenterer også for at folk flest burde få mer forutsigbarhet.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre sentralbanksjef Ida Wolden Backe til å utvide åpenheten og begynne med fullstendige rapporter fra og med mellommøtet i august. Det kan være sommerjobben for Norges Bank.

– Vil du ha en pengepolitisk rapport etter hvert rentemøte?

– Ja, på et vis. Hvis vi skal gjøre det litt enkelt for Norges Bank så trenger de ikke skrive hele rapporten, men oppdatere inflasjonsutsikter og det som er nødvendig for rentebanen.

Kyrre M. Knudsen etterlyste i høst «corona-pressekonferanser» om renten. Norges Bank snudde etter kritikken og har nå pressekonferanser også på mellommøter.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache tror ikke nødvendigvis at hyppigere renteprognoser gjør det mer forutsigbart.

– Virker rimelig godt forstått

– Vi må jo ta med oss den type innspill, svarer sentralbanksjef Ida Wolden Bache når E24 spør henne om kritikken.

Hun legger til at Norges Bank nå har valgt å ha pressekonferanser på de mellomliggende møtene, at de publiserer mer materiale og at hun er tilgjengelige for spørsmål i etterkant.

– Men vi legger jo ikke fram en ny renteprognose, sier hun.

På mellommøtet i mai sa Wolden Bache klart fra om at det lå an til renteøkning i juni, og at renten kunne bli høyere enn tidligere ventet hvis kronen holdt seg svak.

Hun ville derimot ikke svare på om det betød et større rentehopp i juni, eller flere renteøkninger ut i tid.

Siden det ikke ble publisert ny rentebane, og den forrige var fra helt tilbake i mars, var størrelsen vanskelig å vite for markedet. Det førte også til en markant bevegelse i kronemarkedet torsdag, da flertallet ikke ventet mer enn en enkelt renteheving.

– Nå tenker jeg generelt at vårt reaksjonsmønster virker rimelig godt forstått i både rente- og valutamarkedene, sier Wolden Bache videre.

Hun påpeker at situasjonen nå er så spesiell og usikker, særlig med tanke på prisutsiktene, at det må forventes «flere justeringer enn det som har vært normalt».

– Så jeg vil først og fremst se det i lyset av den litt spesielle situasjonen vi er i.

Ikke opplagt at det blir mer forutsigbart

– Hva taler imot å publisere prognoser også ved mellommøtene?

– Da har vi en litt kortere prosess, og vi lager ikke nye prognoser for utviklingen fremover da.

– Hvorfor ikke, er det rett og slett snakk om arbeidsmengde?

– Det er en del av det. Det er også en praksis som mange andre sentralbanker har valgt. For å lage et helt nytt bilde, er det viktig å få en viss mengde ny informasjon som kan gi grunnlag for vurderingene.

– Så det er ikke opplagt at det vil føre til veldig mye mer forutsigbarhet ved å lage prognoser veldig ofte.

Flere av de andre sentralbankene som ikke kommer med nye prognoser, gir imidlertid signaler til markedet mellom møtene i form av taler. Det gjør ikke Norges Bank.

– Nei, vi er opptatt av å kommunisere om pengepolitikken på annonserte tidspunkter, slik at informasjonen når ut til alle samtidig, sier hun.

– Vurderer dere å begynne med prognoser også på mellommøter?

– Vi har ikke gjort noen vurderinger av det enda, sier hun.