Energikommisjonen legger frem rapport

Norge må bygge ut mye mer kraft for å kunne nå klima- og industripolitiske mål, ifølge Energikommisjonen. «Krever ekstraordinære tiltak», skriver den.

Energikommisjonens rapport legges frem på en pressekonferanse onsdag klokken 10.

Rapporten handler først og fremst om Norges langsiktige kraftbehov, og ikke om de høye strømprisene som har skapt bekymringer for industri og husholdninger i Norge og Europa siden sommeren 2021.

Kommisjonen ble nedsatt i februar 2022, og ledes av tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard. Oppdraget var å finne ut hvordan Norge kan sikre kraftoverskudd på sikt, og unngå langvarig høyere strømpriser som kan ta knekken på norsk industri.

– Vårt hovedbudskap er at det er behov for et taktskifte, sier kommisjonsleder Lars Sørgard på en pressekonferanse onsdag.

Flertallet i kommisjonen mener at Norge frem mot 2030 bør ha et mål om 40 terawattimer (TWh) ny produksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft, og et mål om 20 TWh energieffektivisering.

Det årlige norske strømforbruket er for tiden på om lag 140 TWh.

Til sammenligning var det tre TWh ny produksjon under bygging i fjor, og det er gitt konsesjon til ytterligere seks TWh, opplyser kommisjonen. Det er langt mindre enn de målene den etterlyser.

– Energikommisjonen er tydelige på at mer kraft, mer nett og mer effektiv energibruk er løsningen på de langsiktige utfordringene vi står overfor i norsk kraftforsyning. Dette er en situasjonsforståelse regjeringen deler, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Krever ekstraordinære tiltak

Skal klimamålene nås og ny industri bygges ut, må det hastetiltak til, mener kommisjonen.

«Kommisjonen legger stor vekt på det er tidskritisk å øke utbyggingstakten for å komme så nær klimamålene i 2030 som mulig. Det krever ekstraordinære tiltak på kort sikt», skriver kommisjonen i sin rapport.

«Det er ikke tid til at alt behandles slik det ville blitt i en normalsituasjon. Dette er grunntonen i måten EU i dag tilnærmer seg klimautfordringen og den pågående energikrisen», skriver kommisjonen.

Kommisjonen tallfester noen muligheter:

det er realistisk å øke vannkraften med 5–10 TWh innen 2030

det er realistisk å bygge ut 5–10 TWh mer vindkraft på land innen 2030

det bør være et mål om å bygge ut 5–20 TWh havvind innen 2030 (noe mange tror blir krevende

– Klimamålene ser ambisiøse ut

Kommisjonens råd blir krevende å omsette til handling, for motstanden mot nye kraftprosjekter er stor. Et mindretall på fire av kommisjonens medlemmer frykter at målene er urealistiske.

«Det viktige nå er derfor å sette en retning på utviklingen, men det gir uheldige signaler å sette mål som innen kort tid kan vise seg å være langt fra det vi ønsker eller har mulighet til å realisere», skriver mindretallet.

Uten store mengder ny kraft blir det krevende å gjennomføre klimatiltak og sikre konkurransedyktige strømpriser, ifølge kommisjonen.

«Klimamålene for 2030 ser i dag svært ambisiøse ut», skriver den.

«Uten nye tiltak vil vi ikke lykkes med å nå klimamålene, vi vil ikke lykkes med å legge til rette for ny grønn industri og vi vil ikke lykkes med å sikre konkurransedyktige priser. Av den grunn er det behov for nye og kraftfulle tiltak», skriver Energikommisjonen.

– Behov for et taktskifte

Kommisjonen peker på risikoen for kraftunderskudd og høyere priser, som rammer eksisterende næringsliv, ny grønn industri og vanlige husholdninger.

Norge risikerer importavhengighet i tørrår, og sammen med energiknapphet i Europa kan dette utfordre Norges forsyningssikkerhet, påpeker den.

«Vi trenger mer effektiv og fleksibel energibruk for å senke forbruket, vi må utløse investeringer i mange typer fornybar kraft for å få opp produksjonen, og vi må øke nettkapasiteten for å få kraften frem», skriver kommisjonen.

Sammenligner med etterkrigstiden

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at hun og LO stiller seg bak Energikommisjonens rapport.

– Dette betyr at vi skal bygge ut og bygge landet i et tempo som vi ikke har sett siden gjenreisningen etter krigen, sier Hessen Følsvik.

Videre mener LO at kraftutbyggingen er nødvendig for å nå målene om klimakutt.

– Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet så det helt avgjørende med mer kraft. Uten kraft klarer vi ikke å gjennomføre nødvendige klimakutt, sier hun.

«Skal klimamålene nås, betyr dette massive behov for mer fornybar kraft», skriver utvalget i rapporten.

Anniken Hauglie, medlem i Energikommisjonen og viseadministrerende direktør i NHO er i likhet med Hessen Følsvik tydelig på at Norge trenger mer kraft raskt.

– Jeg er glad for at Energikommisjonen er så tydelig og samstemt på behovet for mer fornybar kraft og at vi trenger dere raskt. Skal vi unngå at strøm blir et dyrt knapphetsgode, og sikre nok tilgang på kraft til levelige priser, så trenger vi mer av vind, sol og vann og vi kan ikke vente. Vi må ha en storstilt satsing på energieffektivisering og det må bygges ut mer nett, sier hun.

Marsjordre til regjeringen

Energikommisjonens rapport er klinkende klar på at Norge må gire opp kraftutbyggingen vesentlig, og at det haster. Det som nå står på spill er om vi klarer å unngå varige høye strømpriser, om vi når klimamålene og om vi lykkes som industrinasjon i fremtiden, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

– Dette er en marsjordre til regjeringen. Vi går mot kraftunderskudd i 2026/27, så nå er det på tide å ta grep, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland sier at det ikke er behov for flere handlingsplaner og at det bare er å sette i gang.

‒ Energikommisjonen viser hvordan det er mulig å løse energikrisen med det systemet vi har i dag. Nå må vi ikke kaste bort mer tid på å diskutere fundamentalt nye kraftsystemer, men brette opp ermene og gjøre jobben med å bygge ut mer kraft og få en storstilt satsing på energieffektivisering, sier Aasland.

Kan bli kamp om kraften

Flere frykter kamp om kraften i Norge i tiårene som kommer. Flere analysemiljøer anslår at Norge vil trenge svært mye kraft for å nå klimamålene og bygge ut ny industri, mens det knapt bygges ut noe ny kraftproduksjon.

Det har for eksempel vært motstand mot Equinors elektrifisering av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest, som er ventet å legge beslag på en god del av Nord-Norges kraftoverskudd.

Hvis det ikke blir bygget ut ny kraft, må Norge gjøre noen krevende valg, sier kommisjonen:

Akseptere et kraftunderskudd, og risikere høye priser Droppe elektrifisering av olje og industri, og risikere å ikke nå klimamålene Begrense ny industri, og risikere å gå glipp av nye arbeidsplasser

Kommisjonen mener det blir opp til politikerne å velge hva de ønsker å ofre, hvis de ikke ønsker å øke kraftproduksjonen.

«Her er det en rekke kryssende hensyn som må avveies, og det vil vise seg etter hvert i hvilken grad det blir behov for å prioritere», skriver kommisjonen.

Fakta Flere aktører venter kraftig økt kraftbehov: Den siste tiden har mange aktører lagt frem rapporter som viser økende kraftbehov i tiårene fremover: NHO og Thema Consulting: at kraftforbruket øker med 57 TWh til 196 TWh innen 2030 venter at kraftforbruket øker med 57 TWh til 196 TWh innen 2030

Miljødirektoratet: og transportsektoren trenger til sammen Olje- og industrisektoren og transportsektoren trenger til sammen 39 TWh mer strøm innen 2030, og transportsektoren alene vil trenge hele 60 TWh frem til 2050, ifølge to ulike rapporter

PwC: at Norges kraftforbruk øker med 70 TWh til over 200 TWh i 2030 Venter at Norges kraftforbruk øker med 70 TWh til over 200 TWh i 2030

Statnett: at Norges kraftforbruk øker mye mer enn produksjonen, og at det blir kraftunderskudd fra 2027. Har også Venter at Norges kraftforbruk øker mye mer enn produksjonen, og at det blir kraftunderskudd fra 2027. Har også anslått at Norges samlede kraftforbruk vil øke fra om lag 140 TWh årlig nå til 178 TWh i 2030 og 220 TWh i 2050

DNV: at norsk kraftetterspørsel om lag dobles fra dagens nivå til om lag 310 TWh i 2050 Venter at norsk kraftetterspørsel om lag dobles fra dagens nivå til om lag 310 TWh i 2050 Les mer

Olje- og energiminister Terje Aasland mottar onsdag Energikommisjonens oppskrift på hvordan Norge kan bevare kraftoverskuddet sitt i tiårene fremover.

Ønsker å beholde kraftoverskudd

Siden kommisjonen ble nedsatt har den statlige nettoperatøren Statnett advart mot risiko for kraftunderskudd allerede i 2027, fordi forbruket i Norge er ventet å vokse mye mer enn kraftproduksjonen.

Åslaug Haga leder bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, og håpet på forhånd at kommisjonen skulle bidra til å forklare befolkningen hvorfor det trengs mer kraft, og gi noen signaler om hvor store investeringer dette vil kreve.

– Skal vi nå klimamålene trengs det 40–50 TWh kraft frem mot 2030. Det kommer ikke av seg selv, det vil kreve investeringer på kanskje 200–300 milliarder, utenom kostnadene til nettutvikling, sa Haga til E24 før rapporten ble lagt frem.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen var på forhånd bekymret for signalene om at Norge trenger rundt 40 TWh ny kraftproduksjon frem mot 2030.

– Vi er redde for at dette kan bli et frontalangrep på norsk natur. Hvis det skal bygges titalls terawattimer av ny vindkraft på land eller man skal legge mange små og store fosser i rør på kort tid, så er det stor fare for at man gjør ting som har uopprettelige naturkonsekvenser basert på et urealistisk hastverksscenario, sa Gulowsen før rapporten ble lagt frem.