Beyonder vil etablere batterifabrikk i India

Det norske batteriteknologiselskapet har inngått en avtale med indiske Midwest Energy om å starte planlegging av en batterifabrikk i Hyderabad, India. – Viser at vår teknologi er verdensledende og attraktiv, sier Beyonder-sjefen.

SER UTENLANDS: Beyonder-sjef Svein Kvernstuen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Avtalen er en bindende samarbeidsavtale og ble signert av begge parter på Beyonders batterisenter på Forus i Sandnes i starten av september.

Men det foreligger ingen investeringsbeslutning ennå.

Nå skal Beyonder og dets partnere jobbe knallhardt for å modne planene, forteller gründer og sjef Svein Kvernstuen i Beyonder til E24.

– Vi skal sammen jobbe frem en mer konkret plan for etablering av produksjonskapasitet i India, hvor samarbeidspartneren primært er ansvarlig for finansiering, sier han, og forteller at Beyonder og Midwest Energy allerede har hatt et innledende samarbeid i over to år.

Les også Jakter de perfekte trærne til produksjon av batterier

– India er et demokratisk land, men vi er klar over at det er krevende å etablere industri der, så nettopp derfor har vi har brukt lang tid på å sondere partnere og bruke rådgivere og gjøre grundige undersøkelser. Vi ønsker å benytte oss av lokal ekspertise, sier Kvernstuen.

Understreker norsk satsing

Det er Beyonder, som produserer batterier av sagflis, som har kompetanse på battericelleteknologi inn i samarbeidet. Midwest Energy er utspring fra et gruveselskap som driver med eksport av natursteinsprodukter.

Beyonder vil i første fase levere celler, som Midwest Energy vil teste ut i demonstratorer og piloter, og deretter teste i det indiske markedet.

SIGNERTE AVTALE: Fra venstre: Arild Bakås (Eksfin), Deepak Kukreti (Midwest Energy), Kristin Skofteland (Beyonder), Svein Kvernstuen (Beyonder), Soumya Kukreti (Midwest Energy), Arild Austigard (Beyonder), Prem Prakash (General Consul Rogaland), Rajesh Kumar Pathak, Secretary, Technology Development Board, Government of India.

På selskapets hovedkontor i Sandnes driver Beyonder med utvikling og testproduksjon. I tillegg jobber Beyonder med å bygge en fabrikk i Haugaland Næringspark i Tysvær. Byggingen i India kan komme til å skje parallelt med dette, ifølge Kvernstuen, som samtidig understreker at planene i India kommer i tillegg til storfabrikken i Norge.

– Dette er ikke en trussel mot den norske satsingen, sier han.

– Dette viser tvert imot at vår teknologi er verdensledende og attraktiv.

– Viktig bidrag til det grønne skiftet

Partnerskapsavtalen legger opp til å bygge første trinn av anlegget i Hyderabad, hvor det skal produserer battericeller, i løpet av de neste to årene.

Kvernstuen sier India er et stort marked for Beyonder-teknologien.

– Denne avtalen vil på sikt være et viktig bidrag til det grønne skiftet i India der batterier er en nøkkelfaktor, sier han.

Administrerende direktør Soumaya Kureti i Midwest Energy sier ifølge en pressemelding at avtalen passer inn i selskapets strategi for elektrifisering av transportsektoren, i første omgang gruvelastebiler og busser.

– Det er en stor fornøyelse å endelig få anledning til å besøke Beyonder i Norge og signere denne viktige avtalen basert på deres unike teknologi, sier Kureti i en melding fra Beyonder.