Nyboligsalget falt 35 prosent i april: – Vi er i en boligkrise

Samtidig er igangsettingen ned 41 prosent i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

NEDGANG: Det både selges og igangsettes bygging av stadig færre nyboliger.

Salget av nye boliger i april er 35 prosent under samme måned i fjor.

Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten er samtidig på nivået under nedstengingen i pandemien.

Det viser de ferskeste tallene fra Boligprodusentene og Prognosesenteret.

– Vi er i en boligkrise, og det er skuffende at boligbyggingen ikke får drahjelp fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

– Dårlige nyheter for bransjen

Solgte nye boliger hittil i år er 43 prosent under samme periode i fjor, viser tallene. Totalt er det solgt 4.563 nye boliger i år.

Igangsettingen av nye boliger i april 2023 er 41 prosent under april 2022.

– Ved fremlegget av statsbudsjettet i fjor høst var målet å hindre ekstra prisvekst og renteøkninger. Revidert nasjonalbudsjett som nå er lagt frem vil føre til press på renten, ifølge toneangivende økonomer, sier Hiim.

– Dette er dårlige nyheter for boligforsyningen og bransjen.

Nå mener Hiim det er behov for tiltak for å avhjelpe situasjonen, ved blant annet økte rammer i Husbanken og bedret permitteringsordning.

– Ikke overraskende

– Det er ikke overraskende at det fortsatt er svake salgstall. Det kommer med all usikkerheten vi står overfor, ikke minst når man kjøper en bolig som skal stå ferdig om to år. Man sitter med en usikkerhet knyttet til pris- og renteutvikling, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til E24.

Hun viser til at byggekostnadene har økt videre, samtidig som at arbeidskraftkostnadene innen byggebransjen har steget.

– Det er ikke gode dager for boligutviklere og entreprenører om dagen. Det blåser surt på alle kanter. Det er dyrt å bygge, og salget faller, sier Midtgaard.

Seniorøkonomen betegner det som naturlig at igangsettingen får svi når salgstallene faller.

– Vi har ofte sett at det tar et halvt år fra salget faller til igangsettingen faller etter. Denne gangen har det tatt lenger tid. Salget faller mer enn igangsettingen, og det er ventet at faller fortsetter, sier Midtgaard.

Hun sier at denne situasjonen kan imidlertid ga gi boligprisvekst på sikt på grunn av begrensing på tilbudssiden.

Falt lenge

Også for en måned siden tok administrerende direktør Bjørn Birkeland i Prognosesenteret ordet «krise» i sin munn.

– Det er ikke så ofte man skal bruke ordet krise, men... Ja, vi har ikke sett tilsvarende lave nivåer, sa han til E24 i april.

Da hadde salget av nye boliger falt med 44 prosent i mars, sammenlignet med mars året før.

I januar hadde boligsalget falt 57 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

I desember raste salget av nye boliger med 50 prosent. Det gjorde 2022 til det svakeste året for nyboligsalg siden finanskrisen (2008–2009), med mindre enn 20.000 solgte boenheter.