– Lakse­selskapene permitterer langt færre enn var­slet

Oppdrettsgigantene Salmar og Lerøy permitterer begge færre enn varslet tidligere i år.

Illustrasjonsfoto fra Salmar-anlegg.

Salmar varslet i november permittering av 851 ansatte, og pekte på regjeringens forslag til ny lakseskatt som hovedårsak.

Varslene omfattet 748 ansatte på Frøya i Trøndelag, og 103 ansatte på Senja i Troms. 155 av permitteringsvarslene på Frøya var knyttet til normale sesongvariasjoner.

Nå opplyser selskapet til DN at det ikke blir permittert noen på Senja, og at de 748 ansatte ved anlegget på Frøya blir delvis permittert.

– Vi har nok slaktefisk i Nord-Norge, slik at ingen ved slakteriet på Senja blir berørt, sier Salmar-sjef Frode Arntsen til DN fredag.

Noe av permitteringene på Frøya dreier seg om sesongvariasjoner, mens noe dreier seg om manglende kontrakter.

– Der blir det en aktivitet på 30-40 prosent ved slakteriet, og 40-50 prosent ved bearbeidingen, sier Arntsen til avisen.

Fakta Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023, men virkningstidspunktet er fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Les mer

Under halvparten hos Lerøy

Lerøy Seafood permitterer også færre enn varslet. Laksegiganten sendte i starten av november ut permitteringsvarsel til 339 ansatte i Norge, og skyldte regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy sier til DN at det blir noe permitteringer, «men ikke i det omfanget som det så ut til å bli for en tid tilbake».

Ifølge konsernsjefen blir det «noe mer permitteringer enn vanlig» med normale sesongvariasjoner.

Kommunikasjonsleder Aina Valland i Lerøy sier til avisen at det sannsynligvis blir under halvparten av de varslede 339 som faktisk blir permittert, men understreker at det gjelder for starten av januar.

Grunnrenteskatt

Regjeringen lanserte i høst forslaget om en ekstra skatt på oppdrett. Man ønsket en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent, som gjaldt for for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Forslaget ble møtt av sterke reaksjoner i laksebransjen. Flere selskaper sendte etter hvert ut permitteringsvarsler, og viste til den nye lakseskatten som hovedgrunn.

Norges største lakseoppdrettere Mowi, Salmar og Lerøy har beskrevet kontraktsmarkedet som nærmest dødt etter grunnrenteforslaget. En sentral del av konflikten handler om hvilken laksepris som skal brukes når skatten skal beregnes.