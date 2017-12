SAS' nye irske datterselskap på vingene onsdag

Ifølge insiderflyer.dk går den første flygningen fra København til Heathrow ved London onsdag klokka 12 onsdag. SAS' danske pressesjef Mariam Skovfoged bekrefter opplysningene.

Opprinnelig var det meningen at flygningene skulle starte 1. november, men Skovfoged sier at forsinkelsen blant annet skyldes at leveransene av nye fly har tatt tid, og at det har drøyd med å få den irske tillatelsen i havn.

SAS stiftet selskapet i et forsøk på å senke kostnadene, blant annet til lønninger, fordi prisnivået er lavere i Irland enn i Skandinavia. Norwegian har tidligere flyttet en del av sine flygninger til sitt irske datterselskap.

Flygningene skjer med leasede nye Airbus A320 Neo-fly fra en ny base i London, og det er planer om også å åpne en base i Malaga. SAS sier at de flygningene i hovedsak vil dreie seg om ruter til feriemål hvor SAS møter sterk konkurranse fra lavprisselskaper.

SAS' flygere har protestert mot utflaggingen som de mener vil undergrave lønns- og arbeidsforhold. Men EU-regler gjør at flygerne ikke kan forhandle om opprettelsen av de nye basene.