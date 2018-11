Brynjar Melings batteriselskap er fortsatt ikke på børs i USA

Hva: Et selskap som har funnet en ny batteriteknologi. Selskapet har 30 ansatte og hovedbase i Tyskland, men har også kjøpt opp et selskap i USA som gjør at de har et kontor i New Jersey med en egen advokat på Wall Street. Selskapet har tatt patent på teknologien i nærmere 100 land.

Planene: Jobber for å gå på børs i USA i løpet av neste år og satser i første omgang på Telekom.

De største aksjonærene: Dag Arild Valand (14,02 %), Akoa AS (9,43 %), Rune Tysse (8,74 %), Jaqueline Cowley (4,7 %), Kai Rasmussen (4,52 %), Brynjar Meling(4,22 %).