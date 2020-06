Facebook-ansatte krever moderering av Trumps innlegg

Militæret står klart og «når plyndringen starter, begynner skytingen». På Twitter ble Donald Trumps post merket med en advarsel om at den forherliget vold.

Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg får kritikk av flere av sine ansatte for håndteringen av Donald Trumps innlegg. Foto: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

På Facebook ble imidlertid presidentens innlegg stående uten merknader. Flere av nettkjempens ansatte kritiserer nå åpent sin arbeidsgivers holdning.

– Facebooks uvilje mot å ta ned Trumps egging til vold gjør at jeg skammer meg over å jobbe her, skriver programvareingeniøren Lauren Tan.

Ifølge New York Times uttrykte hundrevis av Facebook-ansatte misnøye med selskapets håndtering av Trumps innlegg mandag. En del av dem deltok i en såkalt virtuell streik – «virtuell» siden de fleste i selskapet jobber hjemmefra.

Andre uttrykte misnøye i interne nettforum.

– Vi oppmuntrer ansatte til å snakke åpent om det når de ikke er enige med ledelsen. Da vi framover står overfor mange vanskelige beslutninger om innhold, kommer vi fortsatt til å etterspørre ærlige tilbakemeldinger fra dem, sier Facebooks talsperson Liz Bourgeois.

