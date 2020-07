Flere opplever problemer med kortbetaling og Vipps

Det er problemer med flere kortbetalingstjenester og Vipps på grunn av driftsforstyrrelser hos selskapet Nets. Det er foreløpig uklart hvor feilen ligger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det har oppstått problemer med betalingstjenesten Vipps og flere andre kortbetalingstjenester på grunn av driftsforstyrrelser hos selskapet Nets. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Saken oppdateres.

Pressekontakt i Vipps, Hanne Kjærnes, bekrefter overfor NTB at problemene er vedvarende.

– Status er at det er tekniske problemer hos vår samarbeidsparter Nets som påvirker Vipps. Det påvirker bank-id og det påvirker også en del annen betaling i Norge generelt, sier hun.

Kjærnes forteller til E24 at de har løpende dialog med Nets, men at situasjonen ennå er usikker.

– Akkurat nå har vi ikke status hverken på hva problemene skyldes eller når de kan bli løst, sier Kjærnes.

– Men vi jobber tett med Nets for å få løst problemet så fort som overhodet mulig, legger hun til.

Hun påpeker også at det var en liten periode der ting så ut til å fungere som normalt igjen, men at de tekniske problemene etter kort tid kom tilbake.

– Akkurat nå er Vipps helt utilgjengelig, så 3,7 millioner nordmenn er rammet.

Pressetalsmann hos Nets, Paul Rasmussen, bekrefter de tekniske problemene overfor Aftenposten.

– Det gjelder flere tjenester som krever kortbetaling. Vi er i gang med å undersøke hva årsaken er og å finne en løsning på problemet, sier han.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesere blant annet i butikker over hele Norden og Baltikum og tilbyr forskjellige typer betalingsløsninger – både på nett og via mobil.

Også i Danmark opplever flere problemer med Nets' tjenester, melder DR.