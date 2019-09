Betalingsproblemer i Coop-butikker over hele landet

Dagligvarekjeden Coop har problemer med betalinger i butikker over hele landet mandag. Det hele skyldes tekniske problemer sentralt hos selskapet, skriver E24.

– Vi har tekniske problemer på morgenen som gjør at betalingsløsninger ikke fungerer, og går over på reserveløsning, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til E24.

Det var iTromsø som først omtalte betalingsproblemene.

Han understreker at de fleste kundene fremdeles får betalt i butikkene.

– Det kan være noen kunder som opplever problemer med å betale da det er noen begrensninger fra de ulike kortselskapene, sier Kristiansen.

Han forteller at det ikke er kjent hva problemene skyldes, men sier at selskapet gjør det de kan for å finne problemet og rette det.