SR-Bank ble Årets bedrift 2019

Det er Sparebank 1 SR-Bank sitt år i år. Banken går så det suser med et resultat før skatt på over tre milliarder kroner etter ni måneder, fantastiske Finansparken åpner i Bjergsted, fotballfolket strømmer til SR-Bank Arena - og nå har Handelsbanken og Næringsforeningen kåret banken til Årets bedrift 2019.

Prisen ble delt ut av ordfører Kari Nessa Nordtun på en tilstelning i Rosenkildehuset torsdag kveld.

Marie von Krogh

Ansvar, respekt

– Årets vinner har perspektiver og engasjement utover den kortsiktige bunnlinjen, het det i talen hennes.

- Basert på verdiene «Ansvar og respekt - Engasjert og handlekraftig» har tallrike store og små prosjekter innen idrett, kultur og annen frivillighet blitt gjennomført med støtte fra selskapets gavefond. I tillegg samarbeider banken tatt med Norges beste fotballlag, og har nå navnet sitt på hjemmearenaen til dette laget, som forøvrig skal vinne cupfinalen om ti dager!

Jonas Haarr Friestad

Jon Ingemundsen

– Noen vil mene at det er på høy tid at banken med den lange historien og den betydelige posisjonen her i regionen får denne prisen?

– Ja, Sparebank 1 SR-Bank har vært foreslått mange ganger før, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen til Aftenbladet. - Men når banken får prisen nå i år, har de svært hard konkurranse. Vi fikk nemlig over 100 forslag på bordet, og det var utrolig vanskelig å kåre vinneren. Juryen har vært ledet av Ådne Kverneland.

Lang tradisjon

Det er 33. gang prisen deles ut (se liste).

– Det er mye som vurderes i en slik prosess. SR-Bank har gode økonomiske resultater og stadig større ambisjoner om å vokse, men bankens rolle i lokalsamfunnet har også vært viktig, sier Minge.

– Vi opplever oss selv som en stolt og ungdommelig 180-åring, sier bankens konserndirektør for kommunikasjon, Thor Christian Haugland, til Næringsforeningens nettside.

I dag er 300.000 privatpersoner og bedrifter kunder av banken som opererer med nasjonal distribusjon og fysisk tilstedeværelse fra Bergen i vest til Oslo i øst.

Det var administrerende direktør Arne Austreid som mottok prisen fra ordføreren.

Fredrik Refvem

Fakta: Historien 1839: Egersund Sparebank etableres med en startkapital på 224 kroner - eller 56 specidaler. Årene etter på ble mange mindre sparebanker etablert i fylket. Stavanger Sparekasse kom i 1850. Sparekassen ble en av byens viktigste finansinstitusjoner utover på 1900-tallet. 1976: 22 sparebanker, inkludert Stavanger Sparekasse, gikk sammen i det som ble Sparebanken Rogaland (SR-Bank). Forvaltningskapitalen var nå 1,5 milliarder kroner og antall ansatte hadde økt til 350. 1996: SR-Bank er med på å danne SpareBank 1 - en allianse som består av flere sparebanker i Norge – og SR-Bank får navnet SpareBank 1 SR-Bank. 2018: Satser i hele Sør-Norge, og i Oslo-regionen spesielt. I dag: SpareBank 1 SR-Bank er den største banken i SpareBank 1 Gruppen og har 36 kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst. Det gjør den Norges nest største norskeide bank.

Øyvind Ellingsen