Stortingets presidentskap kaller inn til ekstraordinært stortingsmøte om strømtiltak

Regjeringens strømplan var ikke nok til å dempe misnøyen på Stortinget, og presidentskapet kaller derfor inn til ekstraordinært møte.

STORTINGSPRESIDENT: Stortingets presidentskap kaller inn til ekstraordinært møte.

NTB

Møtet vil skje rundt midten av september, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Mandag leverte regjeringen sin plan for de ulike strømtiltakene. Økt strømstøtte til husholdningene fremskyndes, og i løpet av høsten skal det bli mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav. Regjeringen jobber også med en støtteordning for næringslivet. Denne legges fram senest i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

Stortingets presidentskap ga 8. august regjeringen én uke på å legge fram en plan for strømstøtten framover. Flere partier har tatt til orde for å hasteinnkalle Stortinget.

