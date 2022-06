Tise henter 200 millioner kroner

Gjenbruksappen Tise henter penger og får med seg nye investorer på veien videre.

Eirik Frøyland Rime, grunnlegger og administrerende direktør i Tise.

Gratisappen Tise, som er en plattform for kjøp og salg av hovedsakelig brukte klær, henter 20 millioner dollar, rundt 199 millioner norske kroner, i en runde med kapitalinnhenting.

Pengene skal komme fra både gamle og nye investorer, opplyser selskapet i en melding.

Sammen med de allerede etablerte investorene Luxor Capital and VNV Global, skal også nye investorer spytte inn penger i selskapet.

Inn kommer Bring Ventures, som er en del av Posten Norge. Det gjør også eBay Ventures, som er investeringsselskapet til eBay, en av verdens største markedsplasser. Inn på eiersiden kommer også Nysnø Climate, et norsk statseid klimainvesteringsselskap.

Eirik Frøyland Rime, grunnlegger og administrerende direktør i Tise, opplyser i meldingen at de med disse pengene ønsker å styrke posisjonen sin i Norden, for å få flere til å kjøpe brukte klær istedenfor nye.

– Vi ser også frem til å se hvilke muligheter som finnes for å vokse utover Norden, skriver han videre.

Eirik Frøyland Rime etablerte Tise sammen med kameraten Axel Franck Næss i 2014.

Appen er en plattform hvor man kan kjøpe og selge brukte klær, sko og andre gjenstander. Som på andre sosiale medier kan man følge andre profiler, chatte og like annonser.

Tise har i dag over 2,5 millioner registrerte brukere og over 150.000 daglige brukere fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland. Flesteparten av brukerne er kvinner.

