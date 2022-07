Atle Antonsen tjente over syv millioner i fjor

Komikeren tok et utbytte på 4,4 millioner kroner etter overskuddet i 2021.

Atle Antonsen satset ved årsskiftet millioner i aksjemarkedet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Antonsens heleide investeringsselskap, Panface as, la lørdag frem årsregnskapet for fjoråret, som viser inntekter på 8,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,4 millioner kroner.

Fasiten er ned fra henholdsvis 9,8 millioner kroner og 10,2 millioner kroner i 2020.

I regnskapet opplyses det at Antonsen tar et tilleggsutbytte på 4,4 millioner kroner for 2021.

Antonsen hadde ved årsskiftet rundt fem millioner kroner plassert i aksjemarkedet gjennom fond og enkeltaksjer, fremgår det.

Ifølge aksjonærregisteret var Panface as blant annet investert i teknologiselskapet Pexip, fornybarselskapet Aker Horizons, quizspillselskapet Kahoot, it-selskapet Nordic Semiconductor og industriselskapet Elkem per utgangen av 2021.

TV-profilen, kjent som blant annet komiker og skuespiller, er for øyeblikket programleder for «Kongen befaler».

Antonsen ønsker ikke å kommentere regnskapet.