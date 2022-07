Kutt i svenske drivstoffpriser: – Vi har også kuttet drivstoffprisene i Norge

Onsdag faller drivstoffprisen som en stein i Sverige. Også på hjemlige trakter har prisene falt, ifølge Circle K.

Innkjøpsprisene faller for drivstoff, etter oljepris fall.

Circle K i Sverige har senket prisene på drivstoff. Prisen på bensin er redusert med 80 svenske øre, mens dieselprisen er ned med 30 øre, melder Expressen.

Den svenske avisen peker på en oljepris som har falt kraftig den siste tiden, som årsak for priskuttene. De skriver også at de forventer at andre kjeder gjør det samme.

Etter at oljeprisen gjennom store deler av juni lå over 110 dollar fatet, har prisen flere ganger den siste uken falt under 100 dollar. Onsdag kveld koster ett fat nordsjøolje (brent spot) rundt 99,2 dollar fatet.

– Vi har også kuttet drivstoffprisene i Norge, sier kommunikasjonssjef i Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen.

Hansen opplyser til E24 at innkjøpsprisen på drivstoff har falt i Norge også, som har gjort at prisen har gått ned.

– Vi kan si at vi følger utviklingen i innkjøpsprisene tett, og at prisnivået har falt betydelig fra de var på topp 21. juni. I tillegg er konkurransen i lokalmarkedene sterk, de gjør også at prisene faller på pumpa.

– Prisnedgangen til våre kolleger i Sverige er basert på deres veiledende priser til privatkunder, sier han.

Skyggelagt veiledende pris

– Vi har sett priser nå som har ligget lavere enn på rekordnivået i juni. Så akkurat nå ligger det lavere enn de høyeste toppene, sier Lillian Aasheim, kommunikasjonssjef for ST1 som eier og driver Shell-stasjonene i Norge.

Aasheim understreker at selskapet ikke oppgir veiledende priser for drivstoff, og at det kan være lokale variasjoner i pris blant annet grunnet lokal konkurranse.

Hansen sier at grunnen for Circle K’ priskutt i Norge holder seg noe mer i skyggen, er fordi bensinstasjonskjeden ikke har lov til å oppgi veiledende pris.

– Konkurransetilsynet har bedt oss fjerne våre veiledende priser på Circle K, det har vi gjort, og dermed er det ikke så lett å følge med på prisnedganger hos oss i Norge, sier kommunikasjonssjefen.

Dette vedtaket fra Konkurransetilsynet kom for å gjøre det vanskeligere for aktørene i drivstoffmarkedet å samkjøre prisøkninger.

Konkurransetilsynet fattet høsten 2020 vedtak om avhjelpende tiltak mot Circle K Norge AS og YX Norge AS, fordi de mente det kunne forårsake ulovlig samarbeid.

Drivstoff-krangel

Drivstoffprisene har vært et het tema i det siste, med sterk vekst i drivstoffprisene. Flere land har innfører kutt i avgiften på drivstoff. Frps Roy Steffensen reagere sterk på Trygve Slagsvold Vedum «signaler» for mulig grep på drivstoffprisen i neste års budsjett.

– Alle disse signalene er musikk i mine ører. Men jeg frykter at det kommer for sent. Dette vil først kunne komme fra 1. januar 2023, og det burde kommet mye tidligere. Selv om det skulle komme et løfte i budsjettet, så må regjeringen også forhandle med SV først, sier Steffensen.

Vedum skrev på sin side i et svar til Steffensen at han ser med «uro på de ekstreme prisnivåene», og understreket at tiltak må prioriteres innenfor «en samlet ansvarlig økonomisk ramme og vurderes i de ordinære budsjettene.»