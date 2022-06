Nye toppsjefer i Vår Energi

Fredag sa Ingrid Sølvberg opp stillingen sin som direktør for Oljedirektoratet. Nå har hun fått ny jobb.

Sølvberg ble utnevnt til oljedirektør etter Bente Nyland høsten 2019.

Elisabeth Seglem Journalist

Fredag sa Ingrid Sølvberg opp stillingen sin som direktør for Oljedirektoratet. I dag tirsdag ble det klart at den tidligere oljedirektøren går inn i ledergruppen i oljeselskapet Vår Energi. Det går fram av en pressemelding.

Tirsdag melder Vår Energi at selskapet lanserer ny organisasjonsstruktur og ledergruppe.

Som en del av reorganiseringen går Ingrid Sølvberg og Atle Reinseth inn i ledergruppen til Vår Energi. Førstnevnte skal lede forretningsområdet Technology, Drilling and Subsurface, og sistnevnte vil lede Project Development and Supply Chain Management.

Ingrid Sølvberg (f.1970) kommer fra stillingen som direktør i Oljedirektoratet. Hun har tidligere hatt andre lederroller i direktoratet, Centrica og Statoil (nå Equinor).

Atle Reinseth (f.1966) kommer fra Equinor der han har hatt stillingen som Vice President for Shaping, Improvement and Analyses. Han har ledererfaring fra både innkjøp og prosjektutvikling hos Equinor og Acergy.

– Vi gleder oss til å ønske Sølvberg og Reinseth velkommen om bord. Deres omfattende erfaring og kunnskap om bransjen vil styrke selskapet vårt ytterligere, sier konsernsjef Torger Rød i Vår Energi.

Torger Rød er konsernsjef i Vår Energi som har hovedkontor i Sandnes, nærmere bestemt Vestre Svanholmen på Forus.

Fakta Vår Energi Vår Energi er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. Selskapet har 900 ansatte og hovedkontor på Forus i Sandnes. Selskapet opererer fire felt lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og har i tillegg eierinteresser i 32 partneropererte felt. Vår Energi er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS i 2018. Les mer

«To nye forretningsområder etableres for å bidra med ekspertise og prosjekter på tvers av selskapet. Den nye organiseringen i Vår Energi vil bidra til bedre prioritering av kompetanse og kapasitet, utvikling av ansatte og selskapets styringssystemer», skriver Vår Energi i pressemeldingen.

I den nye strukturen vil Technology, Drilling and Subsurface utgjøre et felles forretningsområde, som får ansvar for bedre utnyttelse av nye teknologiske løsninger og fremskynde digitaliseringen av selskapet. Project Development and Supply Chain Management får ansvar for optimalisering av prosjektporteføljen og styrking av selskapets samarbeid med leverandørkjeden, ifølge meldingen.