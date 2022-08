Massiv brann i oljeanlegg på Cuba ute av kontroll

Cuba ber om hjelp fra vennligsinnede land for å få kontroll på en massiv brann i et oljeanlegg i Matanzas på nordkysten av øya.

Flammer og røyk stiger til værs fra en enorm brann på et oljeanlegg ved Matanzas på Cuba. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Arbeidere ved det cubanske oljeselskapet Cupet ser på en brann på oljeanlegget i Matanzas.

Brannen brøt ut i et industrianlegg utenfor Matanzas etter et lynnedslag fredag. 121 mennesker er skadd etter fire store eksplosjoner, og 17 brannmenn er savnet. En uidentifisert person ble lørdag kveld funnet død.

For fem av de skadde er tilstanden kritisk, mens tre til er alvorlig skadd. De mest kritisk skadde er kjørt til brannskadeavdelingen på et sykehus i Havanna.

Lynet slo ned i en stor oljetank i oljedepotet sent fredag, og brannen som oppsto, spredte seg lørdag videre til en annen tank, med en ny kraftig eksplosjon som resultat.

Helikoptre

Helikoptre er satt inn for å dumpe vann på brannen og på de øvrige tankene for å kjøle dem ned og hindre at brannen sprer seg ytterligere.

Store svarte røykskyer stiger til værs og driver vestover i retning Havanna, 100 kilometer lenger vest. 800 mennesker er evakuert fra et nabolag ved oljeanlegget.

Utslitte brannmannskaper venter på å få gå og lete etter sine kolleger som etter alt å dømme ikke slapp unna den andre eksplosjonen.

Ber om hjelp

Cubas presidentkontor opplyser at de har bedt om hjelp fra vennligsinnede land, og viseutenriksminister Carlos Fernández de Cossio opplyste at USA har tilbudt teknisk hjelp.

Minutter etterpå takket president Miguel Díaz-Canel Mexico, Venezuela, Russland, Nicaragua, Argentina og Chile for å ha tilbudt å bistå, og han la til at han setter pris på tilbudet også fra USA.

USAs ambassade i Havanna gjorde oppmerksom på at sanksjoner mot øya ikke hindrer amerikanske etater og organisasjoner i å bidra med nødvendig katastrofehjelp på Cuba.

Akutt mangel på drivstoff

Ulykken skjer mens Cuba er i en akutt drivstoffkrise, med daglige strømutkoblinger.

Den første tanken som eksploderte, hadde 26.000 kubikkmeter råolje, mens den andre inneholdt 52.000 kubikkmeter dieselolje.

Díaz-Canel sier det kan ta tid å slukke brannen, og sjefen for det statlige oljeselskapet Cupet, Asbel Leal, sier at brannen er den største Cuba har opplevd.