Oslo Børs faller fra start

Børsen faller over én prosent fra start.

BØRSFALL: Oslo Børs blir med de internasjonale børsene nedover.

Børsen følger de internasjonale børsene tirsdag.

Like etter handelsstart er Hovedindeksen ned 1,2 prosent. Dette er noe mer enn analytikere så for seg på forhånd.

Klokken 09.20 har børsen hentet seg svakt inn, og ligger ned én prosent.

Vår Energi faller kraftig etter å ha nedjustert forventningene tirsdag morgen. Etter åpning er aksjen ned 9,5 prosent. Den henter seg noe inn, men fallet er fremdeles tydelig.

Også PGS justerte forventningene i morgentimene. Aksjen reagerer med et fall på i underkant av 9 prosent.

Slik ser det ut for de toneangivende aksjene med størst bevegelser tirsdag like etter åpning:

Equinor faller 0,7

Vår Energi går ned 6 prosent

PGS faller 8,7 prosent

Aker BP er ned 2 prosent

Shelf Drilling går opp 7 prosent.

Samtidig handles et fat nordsjøolje for 95,2 dollar.

Fall i Asia

Det er stort sett røde tall i hele Asia og i Australia tidlig tirsdag.

Inflasjonspresset ser heller ikke ut til å avta, og det ser dermed ut til at markedet er bekymret for at den amerikanske sentralbanken vil heve renten ytterligere.

Det kinesiske markedet er også rystet av at USA gjorde tiltak for å avskjære Kina fra å bruke halvlederbrikker laget med amerikansk utstyr. Brikkene brukes blant annet i militært materiell.

Dette førte til en bred nedgang for teknologibransjen i Kina.

Markedsanalyseselskapet Trendforce skriver at dette kan ramme det globale forsyningssystemet, og at det dermed også vil gå utover amerikanske selskaper, skriver Dagens Næringsliv.

FALL: Det er røde tall på børsen i Tokyo om dagen.

Slik ser det ut på de toneangivende børsene klokken 8 tirsdag:

Hang Seng i Hongkong faller 2 prosent

Nikkei-indeksen som følge Tokyo-børsen faller 2,57 prosent

Kospi-indeksen i Seoul faller 2,8 prosent

ASX 200 i Sydney stiger svakt med 0,3 prosent

S & P Asia 50 faller 3 prosent

Shanghai-børsen ligger så godt som flatt

Laks hentet seg inn

Mandag hentet børsen seg gradvis inn etter å på et tidspunkt ha vært ned over én prosent. Ved handelsslutt var Hovedindeksen marginalt ned 0,14 prosent.

Børsen ble preget av at amerikanske myndigheter fredag la frem overraskende gode jobbtall, noe som gjør at de fleste forventer at den amerikanske sentralbanken (FED) vil heve renten ytterligere.

Equinor og Aker BP var de mest omsatte aksjene mandag, og falt henholdsvis 1 prosent og 3,3 prosent.

Samtidig var oljeprisen opp 3,1 prosent for dagen, og ett fat nordsjøolje ble handlet for 97,9 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs.

I motsatt retning trakk lakseaksjene. Sjømatindeksen, som har falt kraftig som følge av regjeringens planer om grunnrenteskatt, steg 2,5 prosent.

Store selskaper som Salmar og Mowi var opp henholdsvis 2,4 prosent og 2,1 prosent, mens Lerøy Seafood steg 4 prosent.