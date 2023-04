Kraftig økning i utleieprisene – 7 prosent dyrere å leie i Stavanger og Sandnes

Leieprisene på Nord-Jæren har steget over sju prosent på et år.

Husleieindeksen for første kvartal viser at snittprisen for å leie i Norge er på 11.497 kroner. Det er en økning på 6,59 prosent.

I Oslo koster det nå i snitt 14.857 kroner å leie bolig. Det er et prishopp på 8,9 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022.

I Trondheim stiger prisen mest, men i de andre store byene er det også kraftig vekst i leieprisene.

Oslo stiger 8,9 prosent, snittpris på leie er 14.857 kroner

Bergen stiger 5,9 prosent, snittpris på leie er 11.509 kroner

Trondheim stiger 9,1 prosent, snittpris på leie er 11.789 kroner

Stavanger/Sandnes stiger 7,1 prosent, snittpris på leie er nå 10.681 kroner

Ikke nedgang som i boligmarkedet

Daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen, tolker tallene som at leiemarkedet ikke går igjennom den korreksjonen man ser i boligmarkedet.

– I en tid med gjentatte renteøkninger og inflasjon, ser vi at boligmarkedet faller. I leiemarkedet derimot, er situasjonen stikk motsatt. Utleierne som bruker vår plattform melder om sterk etterspørsel, sier Olsen.

DAGLIG LEDER: Kjetil J. Olsen i Husleie.no tror etterspørselen etter leiebolig vil øke.

Boligprisene steg med 5,3 prosent i 2022. Siden årsskiftet har prisene steget med 4,5 prosent ifølge tall fra Eiendom Norge.

Husleieindeksen lages av Husleie.no som betjener om lag 20 prosent av det norske boligutleiemarkedet.

På Vestkanten i Oslo er det nå en kamp om å finne leiebolig til under 25.000 kroner i måneden, forteller Olsen.

– Jeg snakket med en som hadde visning på en liten 3-roms på Frogner på Oslos beste vestkant forrige uke. Han hadde åtte

unge par-konstellasjoner å velge blant etter første visning, og det var kamp om å få leiligheten til en pris på 25.000 kroner per måned. Det er mange som grunnet usikkerhet rundt prisutviklingen har lagt planene om kjøp av bolig på is. Og det er

mange som ikke får lån selv om de som et par har en god samlet inntekt. Da havner de på leiemarkedet, sier Olsen.

Kan bli økt etterspørsel

Husleie.no har nå jevnlig henvendelser fra utleiere som ønsker å indeksjustere husleien. En undersøkelse fra forrige kvartal viser at 46,2 prosent utleiere indeksregulerer husleien, mens hele 37,5 prosent svarer at de ikke gjennomfører en husleieøkning.

Olsen tror et man nå ser har sammenheng med fjorårets statsbudsjett der man endret forutsetningene for utleie av sekundærbolig.

– Leiemarkedet styres av tilbud og etterspørsel. Jeg har tidligere snakket mye om at økt formuesskatt og økt verdifastsettelse på sekundærboliger har endret markedet – spesielt i Oslo og de andre store byene. Det tar gjerne litt tid, men nå

ser vi at disse endringene har slått til for fullt. Politiske beslutninger har gjort det mye mindre attraktivt å leie ut sekundærboliger.

Olsen tror videre at man nå vil se en kraftig økning i etterspørselen på grunn av krigen i Ukraina.

– Mottak og bosetting av flyktninger fra krigsherjede Ukraina er en svært viktig oppgave, og det er flott at mange private utleiere bidrar til å skaffe dem en bolig. I fjor kom det 30.000 flyktninger fra Ukraina til Norge, og det er ventet enda flere i år.

Også dette er med på å øke etterspørselen etter leide boliger og dermed drive prisene oppover, sier Husleie.no-sjefen.