«En katastrofe fra start til slutt»

MAR DEL PLATA (E24): Hver måned protesterer lokalbefolkningen mot Equinors nye oljeprosjekt i Argentina. Nå er en høyesterettssak på trappene.

– Vi er alle bekymret for oljen, sier Pablo Arzidiacono.

Den 65 år gamle fiskeren reparerer et garn foran fiskeskøyten han har arvet fra faren, og som ligger til kai i Mar del Plata.

Høyere temperaturer samt overfiske har ført til mindre fisk i Argentinahavet, sier Arzidiacono. Han frykter oljevirksomhet til havs kan gjøre problemet større.

Mar del Plata ligger fem timers kjøring sør for hovedstaden Buenos Aires. Hit kommer argentinere for å bade og spise sjømat. Lokalbefolkningen lever av turistnæringen og fisk. Inntil videre.

En oljeutbygging kan gi næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, mener forkjemperne.

Her spiller norske Equinor en av hovedrollene. Sammen med Shell, Total og argentinske YPF, vil de utvinne olje fra havbunnen, ned mot 1.500 meters dyp.

BEKYMRET: Pablo Arzidiacono frykter oljeprosjektet kan få negative konsekvenser for turist- og fiskebyen Mar del Plata.

Demonstrerer mot oljeletingen

Utenfor Gran Hotel Provincial demonstrerer Julieta Paladino og et femtitalls mennesker mot oljevirksomheten. Inne på hotellet holdes det en oljekonferanse.

– Vi vet at hvalene langs kysten vil bli påvirket, sier Paladino, som jobber i miljøvernorganisasjonen Ecos de Mar.

Equinors oljevirksomhet i Argentina Equinor har hatt tilstedeværelse i Argentina siden 2017, og har eierandeler i to blokker i skiferfeltet Vaca Muerta.

I 2019 vant Equinor syv av 38 leteblokker offshore i Argentinahavet, fem som operatør og to med henholdsvis Total og YPF som operatører. Senere har Equinor og Shell gått inn i en blokk som opprinnelig var tildelt YPF.

For å undersøke oljemulighetene må det skytes seismikk. Seismikk er en geofysisk måte å undersøke undergrunnen på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene. Metoden går ut på at man sender en trykkbølge ned i undergrunnen.

Equinor har også eierandel i ett solkraftverk i Argentina. Kilde: Equinor

Hver måned arrangeres det store demonstrasjoner i kystbyen, og over 200.000 har signert et opprop for å stanse oljeprosjektet.

Ti organisasjoner har saksøkt argentinske myndigheter for å stoppe den planlagte oljeletingen. Rettsprosessen forsinket Equinors seismikkinnsamling med over et halvt år, før en kjennelse gikk i oljeforkjempernes favør i desember i fjor.

Nå tar organisasjonene saken til høyesterett.

Miljøvernere og aktivister mener at de seismiske undersøkelse som er nødvendig for oljevirksomheten vil forstyrre livet i havet. Blant annet kommer sørlig rettshval til området for å føde.

REDD FOR FORURENSNING: Jessica Sanchez har tatt med seg en megafon på demonstrasjonen og roper «Hva vil vi ha? Et hav uten petroleum»

Paladino er spesielt bekymret for dyrelivet i havet, og mener at penger og arbeidsplasser ikke vil kunne bøte på de eventuelle skadene.

– Dette prosjektet er en stor kontrast til Equinors budskap ellers, som handler om grønn omstilling. Hvis de mener alvor med grønn omstilling, hvorfor bidrar de ikke til fornybare prosjekter her? spør hun.

På spørsmål om hva som er alternativer til oljeindustri for å skape inntekter og arbeidsplasser, ramser hun opp alt fra fornybar energi til resirkulering.

– Det er mange andre muligheter for Argentina, sier Paladino.

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad fra Equinor påpeker at selskapet har lang erfaring med seismiske undersøkelser og offshorevirksomhet generelt, på en måte som ivaretar liv i havet.

Han trekker også frem at Equinor har levert en konsekvensutredning til argentinske miljømyndigheter, som har vært gjennom en langvarig høringsprosess.

– De har konkludert med at dette er en virksomhet som ikke vil ha utilbørlige negative konsekvenser for livet i havet, sier han.

– Alt har en påvirkning

Mens det demonstreres utenfor, er det fullt av oljerepresentanter inne på hotellet. Marcelo Guiscardo, leder av Cluster de Energía, en energiklynge som representerer over 80 selskaper, mener olje vil kunne bringe mange folk til området.

– Dette er et fantastisk prosjekt for Argentina og Mar del Plata.

– Hva tenker du om protestene?

– Vel, vi har ikke vært flinke nok til å fortelle om de positive sidene av prosjektet. Vi må kommunisere bedre med dem, sier Guiscardo.

POSITIV: Marcelo Guiscardo, leder av Cluster de Energía, mener oljeprosjektet vil bringe mange arbeidsplasser og er viktig for hele Argentina.

– Er du ikke bekymret for at enkelte miljøkonsekvenser kan påvirke for eksempel fiskere eller turisme?

– Alt mennesker gjør har en påvirkning. Om det blir negativt eller positivt er vanskelig å si. Men selskapene oppfyller de nødvendige kravene innen sikkerhet og miljø, sier han.

Fagforeningsleder Pablo Trueba Simape viser til at Mar del Plata har utbredt fattigdom og arbeidsledighet. Ledigheten i Mar del Plata ligger på 8,4 prosent, ifølge Buenos Aires Times.

VIL HA JOBBER: Fagforeningsleder Pablo Trueba Simape på fagforeningskontoret ved havnen. Bak ham på er en fargerik vegg malt med fiskere og skipsarbeider.

– Vil oljeindustri kunne fikse det?

– Jeg tror det vil kunne hjelpe. Vi vil både direkte og indirekte få arbeidsplasser. Det kan gi ringvirkninger som skoler, veier og sykehus, sier han.

– Mar del Plata kan bli som Dubai, sier Simape med glimt i øyet.

Bekymret for dyrenes sikkerhet

Hernan Perez fra Greenpeace Argentina kaller oljeprosjektet for «en katastrofe fra start til slutt».

– Dette er et av de viktigste hvalområdene for mat og forplanting. Bare de seismiske undersøkelsene vil kunne påvirke dyrene på kort og lang sikt.

Det er en gjort en del forskning på feltet. Blant annet har det kommet en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt som viser at pattedyr er sensitive for bråket fra seismisk aktivitet.

Hernan er redd for at prosjektet vil føre Argentina på ville veier.

HAR HÅP: Hernan Perez fra Greenpeace Argentina er redd for de massive klimautslippene oljevirksomheten vil føre til i et lengre perspektiv.

– De som står uten jobb og utdanning er ikke de som vil få jobb gjennom dette prosjektet, sier Perez.

– Norge må åpne øynene sine. Dere kan ikke la Equinor risikere havene våre og fremtidige generasjoner, legger han til.

Marinbiolog Alejandro Saubidet fra Mar del Plata Aquarium Foundation er ikke direkte mot oljeprosjektet, men er bekymret for dyrene i havet.

– Vi har ikke infrastrukturen til rydde opp hvis det for eksempel kommer et oljesøl. Og vi har ikke lover eller protokoller som ansvarliggjør selskapene hvis et uhell skjer, sier han.

DELT TIL PROSJEKTET: Marinbiolog Alejandro Saubidet ved Mar del Plata Aquarium Foundationen sjekker en pingvin som sliter med å skifte fjær, et ikke helt uvanlig problem for arten.

Saubidet sier at de seismiske undersøkelsene kan skade dyrene i havet. Samtidig mener marinbiologen at energi er viktig, og at olje kan være bra for Argentina.

– Uruguay kommer helt sikkert til å utvinne oljen som er der om ikke vi gjør det, sier han.

Viser til lang erfaring

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad fra Equinor sier at selskapet har stor forståelse for at det er usikkerhet når det settes i gang med en ny type virksomhet. Han viser samtidig til at Equinor har hatt god dialog med fiskeriorganisasjoner og andre gjennom prosessen.

– Seismikkinnhenting skjer kontinuerlig på norsk sokkel, og dette skjer overalt hvor du driver med olje og gassvirksomhet. Det er også gjort i argentinske havområder, sier han.

Han mener at oljevirksomheten ikke vil få konsekvenser for fiskeri og annen virksomhet, og understreker at det er viktig å ha avstandene klart for seg.

– Disse blokkene ligger 300 kilometer fra kysten. Det er like langt som fra Oslo til Stavanger, sier Aanestad.

I 2019 vant Equinor syv av 38 leteblokker i Argentinahavet, fem som operatør og to med henholdsvis Total og YPF som operatører.

– Hernan Perez fra Greenpeace Argentina kaller prosjektet en katastrofe fra start til slutt – hva tenker dere om det?

– Det er argentinske myndigheter som har invitert oljeselskaper til landet, og som ønsker at vi og andre skal undersøke mulighetene for verdiskapning i deres havområder. Vi er selvsagt klar over at Greenpeace og enkelte andre organisasjoner ikke ønsker oljevirksomhet, det er noe vi vet om fra Norge og fra nesten alle andre land vi har aktivitet.

Aanestad mener det er bra med en levende debatt om energipolitikk.

– Og så er det da sånn at i demokratiske land er det folkevalgte organer som til syvende og sist bestemmer hva som er tillatt, sier han.

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad fra Equinor har forståelse for at det er usikkerhet når ny virksomhet skal igangsettes.

– Kritikken går også på at Equinors budskap utad i Norge oppleves å handle om fornybar energi og klimaløsninger, mens det letes etter nye oljeprosjekter i andre land. Hva tenker dere om dette?

– Vi leter jo veldig mye mer i Norge enn vi gjør i noen andre land. Så det synes jeg faller litt på sin egen urimelighet. Vi er et bredt energiselskap og har satset mer og mer på fornybar energi, men olje og gass er definitivt den største virksomheten. Det har vi aldri prøvd å legge skjul på.