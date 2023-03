Kraftig nedgang på Oslo Børs - oljeprisen faller brått og er ned 5 prosent

Bankkollaps i USA og nye grep fra amerikanske myndigheter fortsetter å prege markedene. Børsene over hele Europa faller kraftig.

Snøen laver ned over Oslo Børs.

...

Oslo Børs følger resten av børsene i Europa nedover mandag, og fallet har tiltatt utover dagen.

Hovedindeksen er ned 2,75 prosent ved 13.30-tiden.

Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Wealth Management, peker på uroen rundt banksituasjonen og nedgangen på Wall Street i USA før helgen som forklaring på den kraftige nedgangen.

– Selv om redningsaksjonen er positivt og faren for et bankrun på banker i USA er redusert, så er det fortsatt usikkerhet, sier Bruce til E24.

Brått fall i oljeprisen

Oljeprisen har falt bratt siden børsåpning, og er ned 5,06 prosent siden midnatt. Nordsjøolje (brent spot) handles for 78,69 dollar i skrivende stund, etter å ha ligget i overkant 83 dollar fatet ved 9-tiden.

– Det er først og fremst ledet av reaksjonen på det som har skjedd med Silicon Valley Bank i California, sier energianalytiker i Pareto, Nadia Wiggen.

Analytikeren sier også at det er også en reaksjon på at Fed ikke ser ut til å ville endre kurs i sin rentepolitikk.

- Dette begynner å påvirke selskaper i økonomien og øker risikoen for lavere etterspørsel, spesielt i Amerika, sier hun.

Kraftig fall i Europa

Pilene pekte nedover på Oslo Børs gjennom hele forrige uke. Nedturen fikk ytterligere fart mot slutten av uken da kollapsen til Silicon Valley Bank i USA var med på å prege banksektoren og markedet for øvrig inn mot helgen.

Ute i Europa har stemningen surnet kraftig i løpet av formiddagen, akkurat som i Oslo. Trenden fra fredag ser dermed ut til å fortsett også her.

Slik ligger det an på de viktigste børsene i Europa kl. 13.30:

DAX i Frankfurt faller 2,6 prosent

FTSE100 i London faller 2,33 prosent

CAC40 i Paris faller 2,41 prosent

IBEX35 i Madrid faller 3,06 prosent

FTSEMIB i Milano faller 3,89 prosent

I førhandelen på Wall Street faller bankaksjer.

– Futures peker mot en negativ åpning i USA, men ikke like negativ som vi ser i Europa hvor de ledende indeksene er ned drøyt to til tre prosent, sier Nordea-strateg Joachim Bernhardsen til E24.

I Asia var bildet blandet på de viktigste børsene i morgentimene, med oppgang i Hongkong og nedgang i Tokyo.

Amerikansk bankgrep

Amerikanske myndigheter tok søndag flere grep i forbindelse med den dramatiske banksituasjonen i landet.

Rentemarkedene har også reagert på banksituasjonen, og forventningene har falt tilbake. Mens storbanken Goldman Sachs nå tror det blir rentepause fra USAs sentralbank neste uke, har markedet «kun» priset inn en heving på 0,25 prosentpoeng.

Amerikanske myndigheter besluttet sent søndag kveld at den New York-baserte banken Signature Bank stenges. Samtidig varslet myndighetene at alle kunder av banken, og av den allerede nedstengte Silicon Valley Bank, skal få tilgang på midlene sine. Det gjelder selv om innskuddene overstiger sikringsfondet FDICs opprinnelige grense på 250.000 dollar.

– I dag tar vi avgjørende grep for å sikre den amerikanske økonomien ved å forsterke publikums tillit til vårt banksystem, uttalte finansminister Janet Yellen, Fed-sjef Jerome Powell og FDIC-topp Martin J. Gruenberg i en felles uttalelse.

DNB faller

Det er bred nedgang blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs mandag. DNB, Norges største bank, er blant aksjene som trekker nedover. Storbanken er ned 4,06 prosent på Børsen.

En rekke bankaksjer ute i Europa har også fått fart nedover.

Slik ligger det an for noen av de andre mye omsatte aksjene på Oslo Børs i 13.30-tiden:

Equinor faller 2,69 prosent

PGS faller 15,62 prosent

Aker BP faller 5,20 prosent

Yara faller 2,44 prosent

DNB faller 4,06 prosent

Frontline faller 4,98 prosent

Varsler terminering av DLTx-avtale

Teknologiselskapet DLTx melder mandag at det har mottatt et varsel fra det Nasdaq-noterte SPAC-selskapet BMAQ, der sistnevnte terminerer sammenslåingsavtalen som ble inngått i fjor.

Det skjer basert på «påståtte brudd» på avtalen, ifølge DLTx. Selskapet skriver videre at de er sterkt uenige i påstanden.

DLTx-aksjen faller 40,55 prosent i 13.30-tiden, til en kurs på 1,56 kroner per aksje.

Nordic Unmanned-sjef går på dagen

Medgrunnlegger og toppsjef i droneselskapet Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig, går på dagen. Styret og Wiig har blitt enige om at han fratrer stillingen, ifølge en melding mandag.

Inn som midlertidig sjef kommer Arne Roland, som blant annet har erfaring fra Aker og fra eiendomsselskapet Arterra.

Nordic Unmanned-aksjen begynte dagen opp, men har senere snudd nedover. Aksjen faller 4,89 prosent i skrivende stund.