Wall Street stiger markant etter First Republic-rykter

Etter kollaps i Credit Suisse-aksjen og børsfall i store deler av verden i går, er det oppgang i de amerikanske markedene torsdag. First Republic-aksjen bykser kraftig tilbake etter storbankrykter.

Slik ser det ut for de toneangivende indeksene på Wall Street kl. 16.50:

S&P 500 stiger 1,12 prosent

Nasdaq Composite stiger 1,75 prosent

Dow Jones stiger 0,53 prosent

Indeksene snur opp etter First Republic-rykter. I starten av handelsdagen pekte Wall Street ned.

PS! Wall Street åpner 14.30 og stenger 21.00, norsk tid, denne og neste uke. Dette er fordi USA gikk over til sommertid i helgen, to uker før Norge gjør det samme.

Heftig First Republic-rekyl

Banken First Republic falt over 20 prosent, men rykter sender kursen opp 20 prosent i en heftig rekyl.

The Wall Street Journal skriver at banken er i samtaler med JPMorgan, og flere andre storbanker i et forsøk på styrke banken, der en mulighet er å hente inn mer kapital.

Nyhetsbyrået skriver også at en avtale kan innebære at storbankene overtar selskapet, men at det for øyeblikket virker usannsynlig.

Analysebyråene S&P Global og Fitch cut First nedgraderte aksjen til «søppel» onsdag. Samtidig rapporterte Bloomberg at banken vurderer ulike alternativer for videre drift, inkludert salg.

Mandag falt First Republic 60 prosent i frykt for smitteeffekter etter bankuroen i USA, før den delvis hentet seg inn igjen tirsdag.

Credit Suisse skyter opp

Bankuroen i USA sendte fryktbølger gjennom verdensmarkedene som leter med lupe etter bankaksjer som kan ha underliggende problemer.

Credit Suisse ble neste bank ut, og kunne i går notere seg det største fallet i aksjekursen på en enkelt dag noensinne etter at deres Saudiarabiske eiere sa at de ikke ville tilføre banken mer kapital.

I dag skyter imidlertid aksjen opp rundt 20 prosent etter at den sveitsiske sentralbanken besluttet å tilføre 50 milliarder sveitserfranc, tilsvarende 577 milliarder kroner, til Credit Suisse.

I går ble børsene i Europa sendt på en brutal nedtur, og Wall Street falt.

– Det er en smitteeffekt fra at Credit Suisse er ute og vakler, og at man ikke helt har klart å legge en full demper på urolighetene i hele det amerikanske banksystemet enda, sa Bankanalytiker, Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier etter gårsdagens fall.

Bankkollapser i USA

Det hele startet med en serie bankkollapser i USA. Først gikk kryptofokuserte Silvergate over ende, før markedene rettet blikket mot Silicon Valley Bank (SVB).

En rekke kunder ønsket å ta ut innskuddene sine. Det ga banken likviditetsproblemer. Da så SVB seg nødt til å selge obligasjoner, gjeldspapirer for et mye lavere beløp enn de kjøpte dem for som følge av at rentene har skutt i været. Tapet ble for stort og banken ble den største til å kollapse siden finanskrisen i 2008.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) innførte hastetiltak som blant annet sikrer alle innskudd i alle amerikanske banker underlagt det amerikanske føderale sikringsfondet frem til 11. mars 2024.

Årsaken var frykt for at bankkunder ville ta ut innskuddene sine fra andre mellomstore banker, og med det skape et «bank run». Fed stengte samtidig ned regionbanken Signature Bank som med det ble den tredje banken som kollapset i løpet av en uke.