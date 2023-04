Prisbyks på kål: – Ser grotesk ut

Kålprisene i butikk er 40 prosent høyere enn i fjor, men bonde Anders Hørthe får ikke noe bedre betalt av den grunn.

PRISMAKT: Anders Hørthe er med på å bestemme hva som skal være anbefalt pris på kål fra uke til uke.

Kål er den matvaren som har steget klart mest i pris de siste tolv månedene, ifølge SSBs siste oppdatering av konsumprisindeksen.

Den viser at den samlede prisen på alle typer kål var 40,1 prosent høyere i mars sammenlignet med året før.

Andre og tredjeplassen innehas av fersk laks/ørret (33,5 prosent dyrere) og melon (31,9 prosent dyrere).

– Jeg skjønner at aktørene i verdikjeden for mat skal ha betalt når de selv har fått økte kostnader. Men at det slår så grovt ut på en ellers billig vare, det synes jeg er litt uheldig, sier Anders Hørthe.

I tillegg til å være kålbonde er han sentral kulturansvarlig for hodekål i Gartnerhallen samvirkelag. Det betyr at han er med på å bestemme hva slags prisnivå kålen i Norge skal ha.

Har fulgt målprisen

Hørthe forteller at en prisvekst på 40 prosent ikke er et tall bøndene kjenner igjen.

– Vi har klart å ligge veldig tett opptil målprisen og har hatt en prisvekst hos produsent på 10 prosent. Samtidig har også vi hatt økte kostnader.

SALGSFALL: Kål virker ikke å være på moten. I fjor var det hodekålen som hadde den største prosentvise nedgangen i salg, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt. Anders Hørthe mener at mer kål i kostholdet er et bærekraftig og helsefremmende valg.

I det årlige jordbruksoppgjøret kommer man frem til såkalte målpriser for en rekke varer, deriblant et utvalg grønnsaker.

Systemet skal både beskytte forbruker og samtidig sørge for stabile og relativt like priser til landets bønder.

Statistikk på nettsidene til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd viser at noteringsprisene, det vil si prisen den gjennomsnittlige kålbonden tar, har fulgt målprisen tett den siste tiden.

– Det betyr at vi har gjort som vi ble oppfordret til i jordbruksavtalen. Og det er jo veldig bra, sier Hørthe.

Kan ikke styre butikkprisen

Prisene i SSBs konsumprisindeks er forbrukerpriser, altså det den som kjøper kålen i butikk betaler.

Statistikken viser at det er først den siste tiden at kålprisen har skutt fart.

Hørthe mener at kålens fra før lave pris kan være en forklaring på hvorfor den topper listen over størst prosentvis økning.

– Hvis en vare kostet 20 kroner og nå koster 24 kroner, så er jo det 20 prosent mer. Så når man har påslag basert på kostnadsutviklingen i verdikjeden, så kan det slå tungt ut på de billigste varene.

Han understreker at hverken han eller andre bønder har noen direkte makt over butikkprisen.

– Hvilke priser som settes til enhver tid, er det kjøpmannen som avgjør. Der er det jo mye kryssubsidiering. For eksempel selges kålen ekstraordinært billig i fårikålsesongen, til en lavere pris enn produsenten får. Butikkenes priser er ikke noe jeg kan eller skal styre.

– Synes du det er greit at forbrukerprisveksten er på 40 prosent når dere ikke har hatt det samme?

– Det er jo litt rart. Det kan være at de kjørte ekstraordinære kampanjer i fjor og at det er derfor det ser grotesk ut i den perioden.

Priskrig

E24 har spurt flere dagligvarekjeder om årsakene bak prisbykset på kål.

Kun Norgesgruppen, som står bak kjeder som Kiwi og Meny, har bydd på en forklaring.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, understreker at prisene på grønnsaker varierer avhengig av flere årsaker, som at det kan være priskrig på enkelte varer.

– Andre årsaker til at prisene går opp og ned er valutasvingninger og produksjonsforhold knyttet til vær. I fjor på samme tid var det tøff priskrig på kål, og prisene var unormalt lave. Nå har prisene normalisert seg, men for eksempel importert nykål er vesentlig dyrere på grunn av svak norsk krone.